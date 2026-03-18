Президентът Йотова: Очаквам по-цялостен пакет компенсации за високите цени на горивата

Президентът Илияна Йотова заяви, че очаква по-цялостен пакет компенсации за високите цени на горивата.

"Това е само първата стъпка, очаквам един по-цялостен пакет, ако войната продължи", каза пред журналисти държавният глава по повод решенията за компенсации на служебния кабинет.

Йотова участва във форума на тема „Приоритет: Здраве – от обществени нагласи към политически решения“, организиран от Българския лекарски съюз (БЛС).

"Никой не пожелава това (войната да продължи - бел.ав.), но трябва да сме готови за всякакви варианти", добави държавният глава.

Президентът изрази надежда, че всички актуални теми, засягащи българските граждани, ще бъдат част от предизборната кампания. И допълни, че се очакват и предложенията и програмите на политическите формации.

"Кампанията очевидно няма да бъде изградена на базата на конфликти, а на сблъсък на предложения и идеи", каза Йотова, цитирана от БТА.

Президентът коментира и оценката на българските граждани за здравеопазването, предоставена чрез проучване на "Тренд". Тя посочи, че въпросната оценка е между 3 и 4, което отразява състоянието в сектора.

По време на дискусията, организирана от БЛС, „Приоритет: Здраве – от обществени нагласи към политически решения“, Йотова каза още, че здравеопазването е тема, която трябва да обединява българите и да бъде национална амбиция.

"Много има какво да бъде направено за статута на лекаря – заплащане, достъп до модерни технологии, възможности за кариерно развитие", посочи още Йотова.

"Ако тези условия са налице, няма как да не се справим с нарастващия дефицит на кадрите. Нерешени с години въпроси днес водят до първото място на България в Европа с 35% доплащане на медицинските услуги от страна на пациента", каза още президентът.

По думите ѝ това е тема, по която трябва да се вземат спешни да се вземат мерки.

"Профилактиката често пъти е формализъм, а когато тя липсва, най-прекият път са спешните отделения на болниците. Липса или лош достъп до здравеопазване има в малките населени места, липсват и аптеки в някои от тях", посочи още Илияна Йотова.