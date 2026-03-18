Нов ръст на цените на петрола след атаките по ирански енергийни съоръжения

Петролните фючърси парираха сутрешното си поевтиняване и бележат нови ценови ръст, след като Иран заяви, че някои от енергийните му съоръжения са били атакувани, предаде агенция Блумбърг.

По-рано днес стана ясно, че Ирак ще възобнови износа чрез тръбопровод, който свързва полуавтономния регион Кюрдистан със средиземноморското пристанище Джейхан в Турция. Но пренасочването може да транспортира само малка част от иракския петрол, чието производство е спаднала до около една трета от нивата преди войната.



"Непосредственото въздействие на потенциалното затваряне на Ормузкия проток, нещо, което американската администрация може би е подценила значително, е по-високите цени на енергията. Целите на САЩ в Иран остават неясни и краят на конфликта не се вижда", каза Тамас Варга, анализатор в брокерската компания PVM, предаде Блумбърг.



Покачванията на цените на горивата – като цените на дизела в САЩ по-бензиностанциите надхвърлиха $5 за галон, а на бензина надвишиха $3,7 за галон, ще бъдат внимателно разгледани от централните банкери по целия свят, докато те определят текущата си парична и лихвена политика.



Представители на Федералния резерв на САЩ се събират по-късно в сряда, за да определят лихвените проценти, въпреки че не се очаква промяна, а утре са заседанията на ЕЦБ и на Английската централна банка.



„Тъй като не се вижда край на военните действия, спиранията на доставките се увеличават ежедневно, а Ормузкият проток е технически затворен, ние оставаме на мнение, че цената на петрола Брент ще остане в нов, по-висок диапазон межди 95 до 110 щатски долара. Ако обаче видим голям удар по рафинерия или потвърждение за допълнително миниране на протока, бихме очаквали този диапазон да се разшири с още 10 до 20 щатски долара", каза Робърт Рени, ръководител на отдела за стокови проучвания в Westpac Banking Corp, цитиран от Блумбърг.

Новината за удари по съоръженията за природен газ и нефт в "Южен Парс", иранската част от най-голямото находище на природен газ в света, споделяно с Катар, доведе до ново поскъпване и на синьото гориво в Европа. Трябва да се има предвид, че газовото находище "Южен Парс" достигна рекорден дневен добив от 730 милиона кубически метра през 2025 г.



Към 16.00 часа газовите фючърси на нидерландския хъб TTF поскъпват с 6,5% към 55 евро за мегаватчас.