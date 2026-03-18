Критичен удар по "Южен Парс": Иран губи голяма част от газовия си капацитет

Въздушни удари, извършени от Съединените щати и Израел, поразиха ключова газова инфраструктура в южен Иран, насочена към съоръжения, свързани с находището Южнен Парс близо до град Асалуей. Иранските медии съобщават, че са ударени газови хранилища и преработвателни единици, което е принудило поне две рафинерии с комбиниран капацитет около 100 милиона кубични метра на ден да спрат работа. Възникнали са експлозии на множество обекти, включително съоръжения, свързани с фази три, четири, пет и шест на огромното офшорно находище. Работниците са евакуирани, а екипи на спешните служби са разположени, за да овладеят пожарите, причинени от ударите. Властите все още не са предоставили данни за жертви или пълния размер на щетите.

March 18, 2026

Държавни източници съобщават, че четири газообработващи завода, преработващи сероводороден газ от същите фази, са спрени, за да се предотврати разпространението на огъня, което също се очаква да намали добива от свързаните офшорни платформи. Южен Парс, споделен с Катар и известно като Северно находище на катарската страна, е най-голямото природногазово находище в света и осигурява до три четвърти от газовото производство на Иран. То играе и ключова роля за доставката на суровини за петрохимическата и бензиновата индустрия на страната. Ударът се смята за особено значим, като се предполага, че може да е нарушил около една пета от капацитета за преработка на газ в Иран.

Пазарите реагираха бързо на събитията, като европейските газови индекси и цената на Брент се повишиха след новината за ударите. Анализаторите предупреждават, че продължаващото насочване към енергийната инфраструктура на Иран може да застраши до 3,4 милиона барела дневно добив на суров петрол и около 1,5 милиона барела дневно износ. Последният инцидент е вторият от началото на войната, при който са ударени преработвателни съоръжения, след предишни удари по петролни депа и рафинерия близо до Техеран, където бяха съобщени щети, но не са напълно оценени.

Ескалацията предизвика международна загриженост. Катар осъди ударите като опасни и безотговорни, предупреждавайки, че атаките по енергийни съоръжения застрашават както регионалната стабилност, така и световната енергийна сигурност. Русия също критикува операцията, особено поради близостта ѝ до ядрения обект Бушер, призовавайки за спиране на ударите по съоръжения, свързани с ядрената програма на Иран. Иранските власти по-рано са информирали Международната агенция за атомна енергия, че предишни удари близо до Бушер не са причинили жертви или щети.

Ударите са част от по-широка офанзива на САЩ и Израел, започнала на 28 февруари и довела до около 1 300 смъртни случая, включително на върховния лидер на Иран Али Хаменей. Техеран отговори с дронови и ракетни атаки, насочени към Израел, както и към страни, домакини на американски военни бази, включително Йордания, Ирак и няколко държави от Залива, причинявайки щети и разстройвайки авиацията и световните пазари. Израелски източници посочват, че последният удар представлява нова ескалация, като се очаква Иран да отвърне чрез удари по енергийна инфраструктура в Израел и региона.