"Как се стреляш два пъти с различни оръжия?": Майката на Николай Златков с нови разкрития

Случаят с трагедията в прохода „Петрохан“ продължава да тъне в неясноти, докато близките на жертвите водят паралелна битка за истината. Ралица Асенова, майка на Николай Златков, обяви публично във Фейсбук, че е внесено официално искане за повторна съдебномедицинска експертиза. Документът е подписан от петима роднини на загиналите в качеството им на пострадали лица.

Съмнения в официалната версия

Основният фокус на недоволството е насочен към съществуващите експертни заключения, които според близките съдържат логически и физически абсурди.

Асенова остро критикува наличната експертиза на Иво Калушев, посочвайки детайли, които поставят под въпрос версията за самоубийство:

Физическа невъзможност: Според информацията, Калушев е бил десничар, но експертизата сочи траектория на изстрела „отдолу и отляво“.

Мистерията „Ивей“: Близките определят като „най-голямата загадка“ обстоятелствата около смъртта на Ивей. По думите на Асенова, версията, че той сам е разкъсал панталона си, преди да произведе два изстрела в главата с две различни оръжия, е в разрез с всякаква криминалистична логика.

Специфични наранявания: Почернените от барутни изгаряния и окървавени длани на жертвите допълнително подсилват тезата, че събитията в прохода не са се разиграли според официалния сценарий.

„Изумителни неща са се случили... как някой може да постигне това сам – да се простреля два пъти с различни оръжия с изгорени длани?“, пита риторично Асенова в социалните мрежи.

Процесуална битка

Към момента прокуратурата е издала постановления по стари искания на почернените семейства, но новата молба за повторна експертиза цели да внесе яснота там, където досегашните разследващи органи виждат „самоубийство“, а роднините – „екзекуция“.

Очаква се държавното обвинение да се произнесе дали ще допусне нови вещи лица, които да анализират специфичните следи по телата и дрехите на загиналите. Случаят остава под засилен обществен натиск, тъй като детайлите, изнесени от Ралица Асенова, предизвикват сериозни въпроси за качеството на първоначалните следствени действия.