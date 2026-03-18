"Оправяйте се" - Тръмп не иска да се занимава с Ормузкия проток, а да прехвърли отговорността на други държави

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон може да нанесе решителен удар по Иран и след това да прехвърли отговорността за Ормузкия на други държави, които разчитат на този воден път. В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп постави под въпрос защо Съединените щати трябва да продължават да носят тежестта сами, като посочи, че страните, които се възползват от протока, трябва да поемат водеща роля, след като Иран бъде обезвреден.

Неговите коментари идват на фона на продължаващата блока на протока от страна на Иран, което нарушава глобалните енергийни пазари. Водният път, през който преминава около една пета от световния износ на петрол, е затворен повече от две седмици, като Техеран предупреди, че плавателни съдове в района са под риск от потенциални атаки. Ситуацията доведе до рязко покачване на цените на петрола, като Брента достигна 107,79 долара в сряда сутринта.

Тръмп подчерта, че Съединените щати не зависят значително от протока, въпреки че по-рано призоваваха за международно сътрудничество за неговата защита. Впоследствие той промени тона си, заявявайки, че САЩ не се нуждаят от помощ за действия, като същевременно намекна, че отстъпването може да окаже натиск върху нерешителните съюзници да действат по-активно. Той определи някои партньори като „неотзивчиви“, намеквайки, че прехвърлянето на отговорността ще ги принуди да реагират бързо.

В същото време Тръмп отправи критики към НАТО, обвинявайки алианса, че не подкрепя Съединените щати по време на кризата. Представители на НАТО обаче подчертават, че осигуряването на Ормузкия проток не попада в мандата на организацията.