ЦИК изтегли номерата в бюлетината за предстоящия вот, ето кои са

ЦИК определи чрез жребий номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април. На предсрочния вот ще се явят общо 24 формации – 14 партии и 10 коалиции.

24 са формациите, които ще участват в изборната надпревара - 14 партии и 10 коалиции. При жребия шефката на ЦИК Камелия Нейкова изтегля два плика с имена на членове на комисията, съответно – единият изтегля плик с наименованията на партиите, а другият – плик с поредния номер за вписване в бюлетината. И тази процедура се повтаря до изчерпване имената и номерата на партиите и коалициите.

Ето и всички номера, с които партиите и коалициите ще бъдат вписани в бюлетината:

1. ПП „Има такъв народ“

2. ПП „Пряка демокрация“

3. КП „Синя България”

4. ПП „Морал, единство, чест“

5. КП „БСП – Обединена левица“

6. ПП „Народна партия истината и само истината“

7. КП „Продължаваме Промяната – Демократична България“

8. ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

9. КП „Моя България“

10. ПП „Движение на непартийните кандидати“

11. КП „Алианс за права и свободи”

12. КП „Антикорупционен блок“

13. ПП „Национално движение непокорна България“

14. ПП „Величие“

15. КП ГЕРБ-СДС

16. КП „Трети март”

17. ПП „Движение за права и свободи“

18. ПП „Нация“

19. ПП „България може“

20. КП „Сияние”

21. КП „Прогресивна България“

22. ПП „Съпротива“

23. ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“

24. ПП „Глас народен“