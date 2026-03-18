Бургас: +7 / +8
Пловдив: +6 / +7
Варна: +7 / +9
Сандански: +9 / +10
Русе: +6 / +9
Добрич: +4 / +6
Видин: +8 / +10
Плевен: +7 / +12
Велико Търново: +5 / +10
Смолян: -1 / +1
Кюстендил: +5 / +6
Стара Загора: +5 / +6

ЦИК изтегли номерата в бюлетината за предстоящия вот, ето кои са

ЦИК изтегли номерата в бюлетината за предстоящия вот, ето кои са
ЦИК определи чрез жребий номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април. На предсрочния вот ще се явят общо 24 формации – 14 партии и 10 коалиции.

24 са формациите, които ще участват в изборната надпревара - 14 партии и 10 коалиции. При жребия шефката на ЦИК Камелия Нейкова изтегля два плика с имена на членове на комисията, съответно – единият изтегля плик с наименованията на партиите, а другият – плик с поредния номер за вписване в бюлетината. И тази процедура се повтаря до изчерпване имената и номерата на партиите и коалициите.

Ето и всички номера, с които партиите и коалициите ще бъдат вписани в бюлетината:

1. ПП „Има такъв народ“

2. ПП „Пряка демокрация“

3. КП „Синя България”

4. ПП „Морал, единство, чест“

5. КП „БСП – Обединена левица“

6. ПП „Народна партия истината и само истината“

7. КП „Продължаваме Промяната – Демократична България“

8. ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

9. КП „Моя България“

10. ПП „Движение на непартийните кандидати“

11. КП „Алианс за права и свободи”

12. КП „Антикорупционен блок“

13. ПП „Национално движение непокорна България“

14. ПП „Величие“

15. КП ГЕРБ-СДС

16. КП „Трети март”

17. ПП „Движение за права и свободи“

18. ПП „Нация“

19. ПП „България може“

20. КП „Сияние”

21. КП „Прогресивна България“

22. ПП „Съпротива“

23. ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“

24. ПП „Глас народен“

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?