Депутатите приеха на второ четене промените в удължителния бюджет
Парламентът одобри окончателно втория удължителен закон, който трябва да действа до приемането на редовен бюджет.
Най-сериозна дискусия в пленарната зала предизвикаха разходите на общините.
Местните власти ще имат възможност да разполагат със собствените си приходи - например, събрани от местни данъци, както и да използват преходните остатъци по бюджета си.
Министър Георги Клисурски обясни за какви суми става дума:
"Към 31 декември 2025 г. преходните остатъци на общините възлизат на 1,12 млрд. евро, от които за местни дейности 582,6 млн. евро и за държавни дейности - 537,5 млн. евро".
Друга възможност за общините е да трансформират капиталови в текущи разходи - текст, който министър Клисурски заяви, че не одобрява:
"Сега общините ще имат възможност тези средства, които са предвидени по принцип за изграждане на нова детска градина, ако прецени кметът, да стопират целия проект за новата детска градина, например, и да се закърпят 200-300 метра дупки на някакъв път".
С удължителния закон се дава възможност държавата да вземе заем, за да участва в общи европейски поръчки за отбранителната индустрия.
Одобрена беше и възможността държавата да гарантира заемни споразумения на "Булгартрансгаз" на обща стойност близо 92 млн. евро до приемането на редовен бюджет.
Още по темата:
- » НС реши добавки за Великден и Коледа да се изплащат всяка година
- » Ресорната комисия прие на първо четене удължителния бюджет
- » Пеевски поиска спешно ратифициране на присъединяването ни към Съвета за мир на Тръмп