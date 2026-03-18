Депутатите приеха на второ четене промените в удължителния бюджет

Парламентът одобри окончателно втория удължителен закон, който трябва да действа до приемането на редовен бюджет.

Най-сериозна дискусия в пленарната зала предизвикаха разходите на общините.

Местните власти ще имат възможност да разполагат със собствените си приходи - например, събрани от местни данъци, както и да използват преходните остатъци по бюджета си.

Министър Георги Клисурски обясни за какви суми става дума:

"Към 31 декември 2025 г. преходните остатъци на общините възлизат на 1,12 млрд. евро, от които за местни дейности 582,6 млн. евро и за държавни дейности - 537,5 млн. евро".

Друга възможност за общините е да трансформират капиталови в текущи разходи - текст, който министър Клисурски заяви, че не одобрява:

"Сега общините ще имат възможност тези средства, които са предвидени по принцип за изграждане на нова детска градина, ако прецени кметът, да стопират целия проект за новата детска градина, например, и да се закърпят 200-300 метра дупки на някакъв път".

С удължителния закон се дава възможност държавата да вземе заем, за да участва в общи европейски поръчки за отбранителната индустрия.

Одобрена беше и възможността държавата да гарантира заемни споразумения на "Булгартрансгаз" на обща стойност близо 92 млн. евро до приемането на редовен бюджет.