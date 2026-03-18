"Маркет линкс": "Прогресивна България" губи подкрепа, ГЕРБ топи разликата под 3%

Преди старта на кампанията за парламентарния вот на 19 април социологическо проучване на "Маркет ЛИНКС", проведено този месец, сочи, че формацията на Румен Радев "Прогресивна България" води с 21,1%, на второ място е ГЕРБ с под три процента разлика - 18,6%, а на трето ПП-ДБ с 12%. Четирипроцентовата бариера преминават още ДПС (7,2%) и "Възраждане" (4,9%).

Графика: bTV

Малко под прага за влизане в парламента остават БСП-ОЛ (3%), МЕЧ (2,8%), "Величие" (2,7%).

Социологът Добромир Живков обясни, че доверието към "Прогресивна България" в момента е спаднало в сравнение с месец февруари, когато беше последното им проучване. По думите му голямото разминаване в процентите с други агенции е в методологията на представяне на данните, като и двата подхода са валидни. Той обясни, че промяната идва от големия брой искащи да гласуват, но не решили за кого.

"Трябва да отчетем поведението на Румен Радев като политически лидер. Не се видяха много от заявките му през последните години. Видя се, че той предпочита да дава изявления, вместо интервюта в студио. Сякаш атакува и стои опозиционно на кабинета. Започнаха и да излизат алтернативни политически субекти, които да "оберат" протестния вот – например "Сияние", добави Живков.

По думите му никой не успял да спечели симпатиите на 1/5 от заявилите желание да гласуват и техните гласове не бива да се преразпределят, защото така изкуствено се вдига подкрепата.

Данните показват още, че се очаква висока избирателна активност – над 50% от запитаните заявяват, че ще гласуват. "Това опровергава хипотезата, че липсата на гръмки политически изявления и битки ще демобилизира част от избирателите", каза социологът.

"Всички се борят за мнозинство, някои искат промяна в разпределението на гласовете по гръцката система. Това са политически заявки, какво ще се случи на изборите, ще определят гражданите с гласуването си на изборите. Очевидно е обаче, че може би ще е нужна тройна коалиция, за да има стабилно управление. Понастоящем такава не може да бъде прогнозирана", коментира Живков.

Подкрепата в кабинета "Гюров" е близо до това, с което е стартирал и кабинета "Желязков". Доверието в Народното събрание остава ниско.

Относно доверието в политиците, изследването показва, че най-много подкрепа има към президента Илияна Йотова (49%) и лидера на "Прогресивна България" Румен Радев (49%), но в него недоверието е с един пункт по-високо. В тройката е още служебният министър-председател Андрей Гюров (40%).

"Вижда се, че месец, след като формацията на Румен Радев е обявена, тя не може да привлече тези 20% на нерешилите. Ние имаме един сериозен дял български граждани, които не се втурват към следващия нов политически субект. В предишните избори този процент беше 8, кампанията ще бъде ключова", посочи социологът.

"Повечето от политиците, които са в настоящото Народно събрание са с доста сериозни проблеми по отношение на доверието. Разочарованието се вижда и в доверието към парламента. Ние сме в сериозна политическа криза, която се изразява и в сериозна криза на доверие - не само в политиците, но и в институциите и правораздавателните органи", уточни Живков.

