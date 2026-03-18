„Сякаш купуваме маркови дрехи, а не зеленчуци“: Храните в Русия поскъпнаха драстично

От началото на годината руските граждани са изправени пред рязко покачване на инфлацията, особено при хранителните продукти - последица от войната в Украйна, която вече трудно може да бъде пренебрегната.

Самата мисъл за пазаруване предизвиква гняв у Людмила - пенсионерка, живееща в покрайнините на Москва. „Почти година се храня с изтекли продукти, продавани близо до дома ми. В началото беше неприятно, почти негодно за ядене. После свикваш. Няма друг начин да се изхранваш“, разказва тя.

Подобно на нея, милиони руснаци възприемат всяко посещение в магазина като изпитание. Маруся, която работи като учителка и куриер, за да свързва двата края, описва ситуацията: „Всяко влизане в магазина е удар по джоба. Имаме чувството, че купуваме не храна, а маркови дрехи.“ Тя внимателно избира между прекалено лъскави домати и увехнала салата, сравнява цени и пресмята всяка покупка. „Домашната вечеря вече се планира като посещение в ресторант. Всичко е поскъпнало - понякога с 30%, понякога и повече.“

От началото на 2026 г. почти няма стока, която да не е засегната от поскъпването – месо, мляко, брашно, картофи, тестени изделия. Скокът в цените обхваща и основни нехранителни продукти като сапун, паста за зъби, перилни препарати, дрехи и лекарства. Според проучване на „Галъп“ от октомври 2025 г. около една трета от руснаците изпитват затруднения да си позволят храна, а 39% смятат, че икономическата ситуация в техния регион се влошава.

Официалните данни потвърждават тази тенденция. Между края на декември 2025 г. и началото на февруари 2026 г. цените на храните са се повишили с 3,4% - двойно повече спрямо същия период година по-рано. Най-силен е ръстът при зеленчуците: краставиците са поскъпнали с 34%, а доматите - с 13,6%. В социалните мрежи се шегуват, че „най-страшният филм на годината е в супермаркетите“, а цветарите дори правят букети от краставици, защото са по-скъпи от розите.

Недоволството расте и на местно ниво. В Приморския край депутати предложиха организиране на протест срещу високите цени. Жители се оплакват и от увеличени сметки за комунални услуги - например около 6000 рубли за отопление и електричество в малък апартамент.

Социалното напрежение не е ново. Още през ноември 2025 г. работници от строителен обект протестираха заради неизплатени заплати. В същото време някои политици предлагат спорни решения, като насърчават хората сами да отглеждат храна. Други призовават към „месец без разходи“, което предизвика остри реакции в интернет.

Потребителското доверие е на най-ниското си ниво от три години, а над половината анкетирани съобщават за „много силно“ поскъпване. Официално инфлацията за 2025 г. е 5,6%, но Международният валутен фонд я оценява на около 9%.

Причините за ръста на цените са комплексни. Освен сезонни фактори, като високите разходи за отопление на оранжерии, влияние оказва и увеличението на ДДС от 20% на 22% от 1 януари. Очаква се мярката да донесе значителни приходи, насочени основно към финансиране на отбраната и войната в Украйна.

Въпреки уверенията на властите, че икономиката остава „стабилна“, се наблюдават признаци на забавяне. Растежът е едва 1% през 2025 г., а приходите от петрол и газ - ключови за бюджета - са намалели наполовина спрямо предходната година. Западните санкции допълнително повишават разходите за енергия и транспорт.

Комбинацията от намаляващи приходи, растящи военни разходи и ограничени социални ресурси поставя все по-голяма тежест върху населението, което усеща икономическите последици от войната пряко в ежедневието си.