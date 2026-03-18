Бургас: +7 / +8
Пловдив: +6 / +7
Варна: +7 / +9
Сандански: +9 / +10
Русе: +6 / +9
Добрич: +4 / +6
Видин: +8 / +10
Плевен: +7 / +12
Велико Търново: +5 / +10
Смолян: -1 / +1
Кюстендил: +5 / +6
Стара Загора: +5 / +6

Йотова: Слава Рачева се превърна в гласа на детството на много българи
С многобройните си роли в театъра, радиото и телевизията, както и с незабравимите образи, които създаде, Слава Рачева донесе радост и вдъхновение на всички нас. Тя даде глас не само на героите си, тя се превърна в гласа на детството на много българи. Това заявява държавният глава Илияна Йотова по повод загубата на легендарната актриса Слава Рачева.

В съболезнователен адрес до семейството и близките президентът посочва, че като всеотдаен творец Слава Рачева оставя незаличима следа в българската култура, а зрители и слушатели ще я запомнят с обич и благодарност.

Илияна Йотова отбелязва, че десетилетия наред образът на Педя човек-лакът брада, създаден от актрисата, е учил децата на добро, споделяйки най-скъпия си товар от приказки и песни. "А за възрастните топлият глас на Слава Рачева напомняше за детската магия, топлина и спокойствие, които трябва да имат място в сърцето на всеки един от нас“, заявява Илияна Йотова.

