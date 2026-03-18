Eвродепутат: Българското вино трябва да излезе от идеята за това, че е евтино вино

Европейският парламент обсъди т.нар. "пакет Вино“, насочен към подкрепа на една от най-традиционните индустрии в Европа, която в момента е изправена пред сериозни предизвикателства. Сред основните проблеми са климатичните промени, спадът в световното потребление и засилената международна конкуренция.

В интервю за БНТ евродепутатът Илия Лазаров подчерта, че пакетът предоставя реални възможности за българските винопроизводители, особено при правилно позициониране на местните сортове на европейския пазар.

По думите му, български вина като Санданския мискет имат сериозен потенциал за пробив, включително на пазари като Франция, където потребителите търсят нови вкусове извън традиционните сортове като Шардоне и Совиньон Блан. Според Лазаров именно местните сортове – мискети, мавруд и гъмза – могат да се превърнат в конкурентно предимство за страната.

Пакетът "Вино“ включва и мерки за преструктуриране на лозовите масиви – изкореняване на стари насаждения и засаждане на по-търсени сортове. Освен това се насърчава кооперирането между производителите, което според Лазаров е ключово за малките стопанства. Той даде пример с испанския регион Галисия, където малки производители успешно излизат на пазара чрез обединение.

Въпреки възможностите, евродепутатът отчете и културни бариери в България, свързани с нежеланието за сдружаване. Според него обаче адаптацията към новите пазарни реалности е неизбежна.

По отношение на международната конкуренция, включително евентуалното споразумение с Меркосур, Лазаров коментира, че българските производители не трябва да се стремят да конкурират евтините трапезни вина, а да се насочат към средния и високия клас чрез качество и уникалност.

Сериозен потенциал се откроява и във винения туризъм. Вече се развиват винени маршрути в региони като Сандански, Петрич, Пловдив и Ямбол, като особено обещаващо е съчетаването на винен и СПА туризъм. България е сред водещите страни в Европа по минерални извори, което създава допълнителни възможности за развитие на сектора.

По темата за външните пазари Лазаров подчерта, че европейските държави едновременно се конкурират и допълват. Според него България трябва да заложи на своята идентичност, вместо да се конкурира в масовите международни сортове.

Относно американските мита, той предупреди, че те ще окажат влияние върху износа, особено при спиртните напитки. Въпреки това вече се наблюдава краткосрочно увеличение на износа към САЩ. Като стратегическа възможност Лазаров посочи и бъдещо търговско споразумение с Индия – най-големия потребител на спиртни напитки в света.

Заключението му е, че българската винена индустрия има потенциал за растеж, но успехът ще зависи от способността ѝ да се адаптира, да се кооперира и да изгради ясна пазарна идентичност.