Бургас: +7 / +8
Пловдив: +6 / +7
Варна: +7 / +9
Сандански: +9 / +10
Русе: +6 / +9
Добрич: +4 / +6
Видин: +8 / +10
Плевен: +7 / +12
Велико Търново: +5 / +10
Смолян: -1 / +1
Кюстендил: +5 / +6
Стара Загора: +5 / +6

Банско намалява цените на лифт картите от април

От 1 април цените на картите за лифт в ски зона Банско ще бъдат намалени. Любителите на зимните спортове ще могат да се възползват от намалението през цялата пролетна ваканция на децата. Също така и по време на великденските празници.

Дневната карта за лифт съоръженията ще бъде намалена от 59 на 45 евро за възрастни, тази за студенти и пенсионери – на 40 евро, а за деца - 20 евро, съобщиха от курорта.

Ски сезонът ще продължи до 12 април, включително. В момента има достатъчно сняг, всички лифтове работят, а пистите се обработват постоянно.

Още по темата:

