Банско намалява цените на лифт картите от април
От 1 април цените на картите за лифт в ски зона Банско ще бъдат намалени. Любителите на зимните спортове ще могат да се възползват от намалението през цялата пролетна ваканция на децата. Също така и по време на великденските празници.
Дневната карта за лифт съоръженията ще бъде намалена от 59 на 45 евро за възрастни, тази за студенти и пенсионери – на 40 евро, а за деца - 20 евро, съобщиха от курорта.
Ски сезонът ще продължи до 12 април, включително. В момента има достатъчно сняг, всички лифтове работят, а пистите се обработват постоянно.
