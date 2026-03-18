Приключи регистрацията на листите за вота, 24 формации ще се явят на изборите

Πpиĸлючи peгиcтpaциятa нa ĸaндидaтcĸитe лиcти зa пpeдcтoящитe избopи. Bcичĸи пoлитичecĸи фopмaции вeчe пoдaдoxa пълнитe cи cпиcъци c ĸaндидaти зa нapoдни пpeдcтaвитeли. 17 март беше крайният срок за регистрация - до последно днес партиите регистрираха своите листи с кандидати за народни представили.

На предсрочните парламентарни избори на 19 април се явяват общо 24 политически формации – 14 партии и 10 коалиции.

В 25 МИР София, където по традиция се води т.нар. "лидерска битка", на предстоящите на 19 април избори един срещу друг се изправят напусналият президентството Румен Радев, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и бившият вътрешен министър Бойко Рашков от "Продължаваме промяната".

Водач на "ДПС-Ново начало" в 25 МИР ще е Андрей Георгиев - за същия изборен район водач на "Има такъв народ" е лидер на партията Слави Трифонов. В 25 МИР "Възраждане" залага на Костадин Костадинов, а листата на БСП в този район повежда Атанас Атанасов.

АПС залагат на Явор Хайтов, председателят на МЕЧ Радостин Василев също ще влезе в лидерската битка 25 МИР в София, там ще бъде и лидерът на ''Величие'' - Ивелин Михайлов.

Лидерът на "Ново начало" Делян Пеевски ще води две листи - в Кърджали, където ще се изправи срещу Иван Демерджиев от формацията на Румен Радев, както и в Благоевград.

Делян Добрев отново ще е водач на листата на ГЕРБ-СДС за изборите за народни представители на 19 април в 29 МИР – Хасково. Срещу него ще се изправи лидерът на ''Продължаваме Промяната'' Асен Василев.

Вижте пълните списъци тук: ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, ''Прогресивна България'', ИТН, БСП и други.

Партиите ще разполагат с един месец, за да убедят избирателите си. Предизборната кампания започва в полунощ на 20 март и ще продължи до 24:00 часа на 17 април.

На 18 март Централната избирателна комисия (ЦИК) ще проведе жребий за определяне на номерата в бюлетината. 18 април е ден за размисъл, а на 19 април ще се проведат седмите предсрочни парламентарни избори в рамките на последните пет години.