Внесоха обвинителния акт срещу младеж, удушил своя връстница в Хасково

Внесоха обвинителния акт срещу младеж, удушил своя връстница в Хасково
Окръжна прокуратура-Хасково внесе обвинителен акт на 18-годишен за убийството на негова връстница.

Случаят от април м.г., когато подсъдимият умъртвил по особено жесток начин момичето, с което се познавали.

Двамата са били ученици в едно и също училище. Работили известно време като сервитьори в заведение. Поддържали приятелски отношения. Момчето споделяло с познати, че искал да остане насаме с девойката.

На 26 април 2025 г. успял да я убеди да му гостува в къща на негов близък. Тя се съгласила, като с тях първоначално бил и негов приятел. Призори той си тръгнал. Двамата останали сами. През това време между тях настъпил личен конфликт, понеже момичето не искало младежът да споменава пред приятели, че са били заедно в къщата. Тя дори на шега го заплашила с отвертка, която намерила в стаята.

Тогава младежът се разгневил и я ударил в лицето. Момичето паднало на пода, което позволило на ухажора да стегне гърлото й с връзка от анцуг. Девойката се задушила и издъхнала.

За да заличи следите си, И.К. изхвърлил дрехите на М.Р. в контейнер за боклук, а тялото й поставил в бидон, който избутал на 500 м в необитаема къща.

По делото са извършени множество действия по разследването. Приложено е заключението на съдебномедицинска експертиза, според която причината за смъртта на М. Р. е механична асфиксия в резултат на притискане в областта на шията, кръвонасядания и оттоци на същото място.

#Хасково

