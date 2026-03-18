Терзиев: Всеки отпадък в грешния контейнер струва пари на столичани

Столичната община отбелязва Световния ден на рециклирането - 18 март, с акцент върху ролята на разделното събиране като ключов фактор за чистотата на града и устойчивото управление на ресурсите.

Какво показват данните

Данните показват, че над 60% от отпадъците в сивите контейнери са всъщност рециклируеми материали – хартия, пластмаса, метал и стъкло, които могат да бъдат върнати обратно в икономиката като суровини.

"Всеки отпадък, изхвърлен в грешния контейнер, струва пари на всички нас. Когато изхвърляме разделно, не само пазим природата, но и спестяваме средства от такса смет. Това е най-простото действие, с което всеки може да допринесе за по-чиста София", заяви кметът на столицата Васил Терзиев.

По изчисления на Столичната община всеки тон отпадък, попаднал в сивия контейнер, струва на софиянци около 200 евро - за събиране, транспортиране, третиране и депониране. В същото време отпадъците, изхвърлени в цветните контейнери, се обработват чрез системата на продуктовите такси и не натоварват бюджета на общината.

Столична община работи активно за разширяване на системата за разделно събиране чрез: Увеличаване на броя на цветните контейнери, по-често обслужване, въвеждане на по-строг контрол върху качеството на услугата.

Като част от тази политика предстои и пилотно въвеждане на общински модел за разделно събиране в районите "Овча купел" и "Кремиковци" с по-високи стандарти и по-добър контрол.

"Отпадъците не са просто боклук – те са ресурс. Начинът, по който ги управляваме, определя както чистотата на града, така и това как разходваме общите си средства", подчерта още Терзиев.

Световният ден на рециклирането е повод Столична община да отправи призив към всички граждани да направят разделното събиране част от ежедневието си.

Малките действия – като сгъването на кашони, отделянето на опаковките и изхвърлянето им в правилния контейнер – имат реален ефект върху чистотата на града и върху разходите, които всички плащаме.

"Разделното събиране трябва да ни стане навик. Всеки отпадък, който попадне в цветния контейнер, е отпадък, за който няма да плащаме втори път", каза още Васил Терзиев.

