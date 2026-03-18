Бойко Борисов замина за Брюксел за юбилея на ЕНП

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов отпътува днес за Брюксел, където ще се включи в официалната церемония по случай 50-годишнината от създаването на Европейската народна партия (ЕНП). Събитието събира в белгийската столица водещи европейски лидери и представители на институциите на Европейския съюз.

От пресцентъра на партия ГЕРБ разпространиха съобщение за визитата, като посочиха, че поканата към техния лидер е знак за мястото на организацията в голямото европейско политическо семейство на десницата.



Половин век история

Европейската народна партия е основана официално през лятото на 1976 година в Люксембург. През последните пет десетилетия формацията се утвърди като най-голямата политическа сила на континента, стъпвайки върху ценностите на демокрацията, свободния пазар и върховенството на закона.

Българското участие

По време на юбилейната среща лидерите на десницата ще обсъдят бъдещето на Европейския съюз, стабилността на континента и защитата на демократичните институции. Участието на български представители в подобни формати е стандартна практика, която поддържа политическите връзки между националните партии и техните европейски централи.