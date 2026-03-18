Китай предложи на Тайван гаранция за енергийна сигурност като част от продължаващата си кампания за това, което Пекин нарича „обединение“, представяйки ходa като потенциално решение на нарушаването на глобалните енергийни доставки, причинено от войната в Близкия изток. В сряда Чен Бинхуа, говорител на Офиса за въпросите на Тайван, представи предложението като път към „мирно обединение“, което според него ще осигури стабилен и надежден достъп до петрол, природен газ и електричество за жителите на острова, като същевременно предостави подкрепата на „силната майка-родина“. Той подчерта, че подобни условия, според Пекин, биха позволили на тайванското население да се радва на по-добър стандарт на живот и икономическа стабилност.

Тайван, който в момента получава около една трета от втечнения си природен газ от Катар и никакви количества от Китай, е осигурил алтернативни енергийни доставки за следващите месеци, включително вноса от Съединените щати, негов основен международен партньор. Президентът Лай Чинг-те, говорейки на събрание на Демократичната прогресивна партия в Тайпе в сряда, подчерта, че енергийните нужди за непосредственото бъдеще са осигурени, като допълнителни доставки на американски газ са планирани от юни нататък. Лай отбеляза, че стратегията на Тайван за диверсификация на енергийните източници цели да намали зависимостта и да поддържа енергийна сигурност.

Предложението на Пекин отразява дългогодишната му концепция „една страна, две системи“, която никоя голяма тайванска партия не подкрепя, и настояването, че обединението ще е от полза за острова само ако бъде управляван от „патриоти“. През октомври китайската агенция Синхуа подробно описа какви икономически и социални предимства би имал Тайван след обединение, като същевременно повтори, че използването на сила остава опция, ако Тайван се противопостави.

Историческите въпроси също остават причина за напрежение. В сряда Министерството на външните работи на Китай критикува администрацията на Тайван за изказвания относно японското колониално управление, обвинявайки правителството на Лай, че „изглажда“ японската агресия. Лай по-рано осъди опозиционната партия Гоминдан за предполагаемо лошо отношение към тайванските граждани „по-лошо от японското колониално управление“, предизвиквайки допълнително дипломатическо напрежение.

В условията на глобална енергийна криза, предизвикана от конфликта в Близкия изток, Китай – в момента най-големият вносител на петрол в света – миналата седмица спря износа на горива до края на март, за да предотврати вътрешни недостиг, ход, който може да повлияе на глобалните вериги на доставки, достигнали 22 милиарда долара миналата година. Подходът на Пекин към Тайван така се преплита както с геополитическите му амбиции, така и с практическите притеснения за поддържане на енергийна стабилност в условията на глобална несигурност.