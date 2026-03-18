Увеличават заплатите в градския транспорт на Русе след протести

Работещите в "Общински транспорт Русе" ще получат 5% увеличение на своите възнаграждения, след като преди малко повече от седмица служители и синдикати блокираха възлово кръстовище в града. За повишението ще са необходими 240 000 евро, като държавата осигурява по-малко от половината от тази сума, а остатъкът ще бъде покрит от самото местно дружество. Това става ясно от официално съобщение, разпространено от пресцентъра на Община Русе.

Институционален прочит срещу реалността

Ръстът на възнагражденията е договорен след среща между кмета на града Пенчо Милков и изпълнителния директор на транспортното дружество Александър Георгиев. Според официалното съобщение на общинската администрация, решението идва "в контекста на проведените в страната синдикални действия".

Местната власт обаче спестява факта, че на 10 март служители на градския транспорт в Русе и представители на КНСБ организираха локална стачка и блокираха движението до зала "Арена Русе" с изричното искане за точно 5% увеличение на базовите възнаграждения, които определиха като крайно недостатъчни за условията си на труд.

Финансовият дефицит

След националните и местни протести държавата обяви допълнително финансиране за сектора. С Решение № 217 от 13 март Министерският съвет одобри трансфери за общините за 2026 година, които включват и субсидии за превоз на пътници по нерентабилни вътрешноградски линии.

За Община Русе в приложението към решението са предвидени 112 021 евро. Предварителните разчети на "Общински транспорт Русе" обаче показват, че за планираното увеличение на заплатите са нужни около 240 000 евро.

От местната администрация признават, че тези средства са не само недостатъчни, но и тяхното реално превеждане ще се забави, тъй като е обвързано с окончателното приемане на държавния бюджет за 2026 година.

Общината поема разликата

За да тушират напрежението сред водачите и сервизните специалисти, от ръководството на транспортното дружество заявяват, че няма да чакат пасивно развитието на бюджетната процедура. Разликата до необходимия размер ще бъде осигурена от бюджета на общинското предприятие, за да могат служителите да получат обещаните пари.

От Община Русе посочват в съобщението си, че устойчиво решение за сектора ще бъде постигнато едва когато държавата създаде работещ механизъм за своевременно дофинансиране на операторите.