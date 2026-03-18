Politico: ЕК планира въвеждане на таван на цените на газа

Европейската комисия ще разгледа възможността за разхлабване на правилата за държавна помощ и за въвеждане на таван на цената на газа, за да помогне на държавите членки да се справят с енергийната криза, предизвикана от войната в Близкия изток, според писмо, изпратено от председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен.

Писмото, с дата 16 март и получено от POLITICO, посочва няколко начина, по които страните могат да се справят с по-високите енергийни разходи, които рязко са нараснали в резултат на войната между САЩ и Израел срещу Иран. Писмото идва преди срещата на европейските лидери в Брюксел в четвъртък.

От началото на войната миналия месец, която на практика затвори Ормузкия проток, през който преминава една пета от световните доставки на петрол, страните от ЕС обсъждат широк набор от мерки в отговор на задаваща се енергийна криза.

Предложените мерки варират от умерени и технически, като облекчаване на правилата, за да се позволи на правителствата да компенсират домакинствата и бизнеса за нарастващите разходи за енергия, до радикални и противоречиви, като премахване на най-важните климатични закони на ЕС.

Една от възможностите, предложени в писмото от понеделник, е да се разхлабят правилата за държавна помощ, за да се позволи на националните правителства да преразпределят печалбите, генерирани от газови електроцентрали, в подкрепа на потребителите и бизнеса, изправени пред нарастващи сметки, се посочва в писмото. Друга потенциална промяна би позволила на страните да въведат таван на цената на газа.

Фон дер Лайен отбелязва, че и двете политики са били използвани в рамките на кризисен механизъм, създаден след руската инвазия в Украйна през 2022 г., и подчертава, че Комисията ще решава дали да ги приложи отново за всеки конкретен случай.

Парламентът възложи на правителството да предприеме мерки срещу скока в цените на петрола и газа

„Дизайнът на тези извънредни механизми във всички случаи трябва да избягва изкривявания на вътрешния пазар, да запазва дългосрочните инвестиционни сигнали за чиста енергия и да предотвратява прекомерно допълнително търсене на газ“, заяви председателят на ЕК.

Комисията също така ще „засили допълнително“ механизъм, който позволява на държавите да компенсират 80 процента от въглеродната цена, платена по Схемата за търговия с емисии (ETS) - основният механизъм на ЕС за ценообразуване на въглерода, добави тя.

Писмото също така подчертава, че мерките трябва да бъдат „насочени и временни“ - очевидна критика към държави, които се стремят да демонтират ключови климатични политики, които според тях водят до по-високи цени.

Председателят на Комисията добави, че ЕС ще разгледа и възможността за опростяване на правилата за компаниите, които купуват електроенергия чрез дългосрочни договори за изкупуване. Също така ще бъде предложен нов закон, който да „гарантира, че ползвателите на мрежата получават правилните стимули за оптимално използване на съществуващата мрежова инфраструктура, тъй като това ще избегне ненужни и скъпи разширения на мрежата“, каза тя.

Фон дер Лайен предложи и по-широки корекции в системата за ценообразуване на въглерода, включително използване на приходите от продажбата на квоти по ETS - разрешителните, които индустриалните компании трябва да купуват, за да продължат да замърсяват - за подкрепа на усилията за декарбонизация в по-бедните държави членки.

„Ясно е също така, че трябва да ускорим подкрепата за енергоемките индустрии, докато те се модернизират и декарбонизират“, каза тя.

Освен това изпълнителният орган на ЕС ще реформира ключови пазарни инструменти, които регулират предлагането на налични квоти, за да „се справя по-ефективно с прекомерната ценова волатилност и да държи цените под контрол в краткосрочен план“, заяви председателят на Комисията.

Тя добави, че Комисията ще представи „реалистична траектория за декарбонизация след 2030 г.“ преди планираната ревизия по-късно тази година - сигнал за подкрепа на исканията на индустрията за забавяне на спорното планирано намаляване на безплатните квоти.