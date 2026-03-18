Андрей Гюров ще участва в заседание на Европейския съвет

На 19 и 20 март служебният премиер Андрей Гюров ще участва в редовното заседание на Европейския съвет в Брюксел.

На него европейските лидери ще обсъдят ключови международни и европейски теми, включително военната ескалация в Близкия изток и ситуацията в Иран, както и произтичащите от тях последствия за ЕС по отношение на цените на енергията и енергийната сигурност. Ще бъдат разгледани също стратегическата конкурентоспособност на ЕС, следващата многогодишна финансова рамка, сигурността и отбраната, както и миграционните предизвикателства.

Гюров ще присъства и на Срещата на върха на държавите от Еврозоната, като България за първи път ще бъде представена като пълноправен член.