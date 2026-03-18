Инфлацията в България се забави за пети пореден месец

Годишната инфлация в България се забавя за пети пореден месец и през февруари спада до 2,1 на сто. Това сочат най-новите данни на Евростат за инфлацията в ЕС спрямо хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), публикувани днес. През януари инфлацията у нас намаля до 2,3 на сто от 3,5 на сто през декември 2025 г. В сравнение с януари инфлацията в България е отслабнала през февруари, като от 0,6 на сто е спаднала до 0,2 на сто.



Инфлацията в ЕС и еврозоната

Темпът на потребителските цени в страните от еврозоната се ускори до 1,9 на сто на годишна основа през февруари 2026 г. в сравнение с 1,7 на сто през първия месец от годината.

В целия Европейския съюз инфлацията леко се повишава – до 2,1 на сто през февруари на годишна база, или с 0,1 процентни пункта над нивото от януари.

Сред страните от ЕС най-ниска годишна инфлация през миналия месец е отчетена в Дания (0,5 на сто), Кипър (0,9 на сто) и Чехия (1,0 на сто).

Най-висока е в Румъния (8,3 на сто), Словакия (4,0 на сто) и Хърватия (3,9 на сто).

В сравнение с януари 2026 г. годишната инфлация е спаднала в единадесет държави членки, е останала е без промяна в четири и е нараснала в дванадесет.

През февруари 2026 г. увеличението на цените на услугите (+1,54 процентни пункта, пр.п.), храните, алкохолът и тютюнът (+0,48 пр.п.) и неенергийните промишлени стоки (+0,17 пр.п.) е допринесло за годишната инфлация в еврозоната, докато енергията е поевтиняла (-0,30 пр.п.).

Потребителските цени в ЕС през февруари в сравнение с предходния месец са се увеличили с 0,6 на сто, докато през януари спаднаха с 0,3 на сто.

В еврозоната, към която България се присъедини на 1 януари 2026 г., месечната инфлация е достигнала 0,6 на сто през февруари. Също с 0,6 на сто спаднаха цените във валутната зона през януари спрямо декември.