Израел ликвидира шефа на иранското разузнаване

Израел съобщи за убийството на министъра на разузнаването на Иран Есмаил Хатиб при нощен удар, което представлява последната ескалация в продължаващата война между двете страни. Израелският министър на отбраната Израел Кац потвърди смъртта на Хатиб в сряда, като добави, че се очакват значителни изненади на няколко фронта през следващите часове, без да предоставя допълнителни подробности.

Поредното убийство следва последните удари на Израел, при които бяха ликвидирани висшият ирански служител по сигурността Али Лариджани и генерал Голамреза Солеймани, ръководител на паравоенната сила „Басидж“. Анализатори отбелязват, че Хатиб е бил тясно свързан с новия върховен лидер на Иран и е изиграл централна роля в разузнавателните и кибероперации на страната. Според източници от Израел, събраната за последните 24 часа информация е позволила на армията успешно да изпълни операцията.

Хатиб, назначен за министър на разузнаването на Иран през 2021 г. при бившия президент Ебрахим Раиси, е имал дълга кариера в сигурността и политическите структури на страната. Той е изучавал ислямско право при висши духовници, включително покойния върховен лидер аятолах Али Хаменей, и е заемал висши позиции в Министерството на разузнаването и в офиса на върховния лидер.

Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на Хатиб през 2022 г., обвинявайки него и ведомството му в извършване на кибероперации срещу Съединените щати и техните съюзници. Тези операции включвали шпионаж и атаки с рансъмуер (изнудване с цел откуп) в подкрепа на политическите цели на Иран. Министерството под ръководството на Хатиб е било критикувано и за тежки нарушения на човешките права, включително преследване на журналисти, активисти за правата на жените и религиозни малцинства, както и за изтезания на задържани в тайни арестантски обекти.

Хатиб се е присъединил към Ислямската революционна гвардия през 1980 г., малко след Ислямската революция през 1979 г. Неговото ликвидиране се разглежда като продължение на кампанията на Израел срещу висшето ръководство на Иран, отразявайки продължаващите напрежения и военната цел за отслабване на разузнавателните и паравоенни способности на Техеран. Иран все още не е пуснал официален отговор на удара.