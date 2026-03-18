СЗО се готви за ядрена катастрофа на фона на ескалиращата война в Иран

Длъжностни лица от Световната здравна организация (СЗО) се подготвят за ядрена катастрофа, ако конфликтът между САЩ, Израел и Иран продължи да се изостря. Както заявява регионалният директор на СЗО за Източното Средиземноморие Ханан Балхи в интервю за Politico, в организацията разглеждат сценарий с използване на ядрено оръжие или атака срещу ядрен обект.

"Най-лошият сценарий е ядрен инцидент и това е това, което ни тревожи най-много. Каквото и да правим, нищо не може да предотврати щетите, които ще сполетят региона – и целия свят, ако това в крайна сметка се случи – а последствията ще се усещат десетилетия наред“, заявява Балхи.

Балхи отбелязва, че служителите на СЗО са подготвени за ядрен инцидент в "широкия смисъл на думата“, включително нападение срещу ядрен обект или употреба на ядрено оръжие, но "много се надяват, че това няма да се случи“.

Към днешна дата в Близкия изток не са регистрирани никакви признаци на радиоактивно замърсяване. Но повишаването на нивото на радиация може да доведе до значителни незабавни увреждания на белите дробове и кожата, както и да повиши риска от развитие на рак и проблеми с психичното здраве, обяснява Балхи.

"Мисля, че тези, които четат историята на предишни инциденти, било то умишлени или случайни, чудесно разбират за какво става дума“, посочва Балхи.

Тя добавя, че СЗО провежда повторно обучение на своите служители по въпросите на реагирането в случай на ядрен инцидент, включително предоставяне на препоръки на длъжностните лица относно рисковете за общественото здраве и относно мерките, които хората трябва да предприемат, за да се предпазят.