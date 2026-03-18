Украинските дронове вече удрят в сърцето на Русия - Шойгу призна, че никой регион не е в безопасност

Висш руски служител предупреди, че бързо развиващите се дронови способности на Украйна вече застрашават сигурността на всички руски региони. Сергей Шойгу, секретар на Съвета за сигурност на Русия и бивш министър на отбраната, заяви на заседание в Екатеринбург на 17 март, че броят на украинските саботажни атаки през 2025 г. се е увеличил рязко, достигайки 1830 инцидента, което представлява ръст от 40% в сравнение с предходните периоди. Той подчерта, че темпото на развитие на украинските безпилотни системи и усъвършенстваните методи на тяхното използване означават, че никой регион в Русия не може да се чувства безопасен.

Шойгу отбеляза, че Уралският регион, исторически считан за недостъпен за украински удари, вече е пряко застрашен. Регионът, който се простира между Русия и Казахстан, е дом на стратегически отбранителни и промишлени предприятия, енергийни и химически обекти, големи нефтени и газови находища и гъста транспортна мрежа, критична както за икономическата дейност, така и за военната логистика. Дроновите удари на Украйна с дълъг обсег, включително такива с ракети като „Фламинго“, вече са поразявали ключови обекти, включително завода във Воткинск през февруари, причинявайки сериозни щети на галваничната щанцова работилница и разрушаване на вътрешни помещения.

Руският отбранителен сектор съобщи за засилена дронова активност над Москва, като системите за противовъздушна отбрана успешно са свалили 250 украински дрона за един уикенд. Общо, според руското министерство на отбраната, 421 дрона са били прихванати за последните 24 часа. Тези атаки са част от по-широката стратегия на Украйна за насочване към военни обекти, транспортни мрежи и енергийна инфраструктура, включително нефтената рафинерия Афипски в Краснодарския край, която преработва приблизително 2,1% от годишното руско производство на петрол.

Шойгу също твърди, че 56 чуждестранни разузнавателни мрежи работят срещу Русия, за да улеснят „саботажни и терористични“ дейности, въпреки че не посочи конкретни агенции. Ескалацията се случва на фона на нарастващото използване от Украйна на дронове с дълъг обсег, способни да поразяват цели на над 2000 километра от границите ѝ. Украинските сили демонстрират както технологични иновации, така и оперативен обхват, разширявайки се от камикадзета до дронове с дълъг обсег, които предизвикват традиционните руски отбранителни системи и застрашават жизненоважни региони далеч от фронтовата линия.

Тези развития подчертават нарастващата уязвимост на руските промишлени и енергийни центрове, тъй като дроните на Украйна продължават да нарушават операции, подкрепящи армията, като същевременно демонстрират безпрецедентна способност да поразяват дълбоко в руската територия. Уралският регион, който някога се смяташе за защитен, вече е изправен пред непосредствения риск от удари, които биха могли да засегнат както икономическата, така и отбранителната инфраструктура, подчертавайки значителна промяна в стратегическия баланс в конфликта.