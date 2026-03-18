НС реши добавки за Великден и Коледа да се изплащат всяка година

Парламентът прие на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, който предвижда добавките за Великден и Коледа да се изплащат всяка година.

Промените бяха приети със 154 гласа „за". Нямаше депутати, гласували „против" законопроекта. 11 се „въздържаха".

Изплащането на великденските и коледните добавки мина с гласовете от 59 народни представители от ГЕРБ-СДС, 4 от „Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), 24 от „Възраждане", 22 от „ДПС-Ново начало", 15 от „БСП-Обединена левица", 15 от „Има такъв народ" (ИТН), 5 от „Алианс за права и свободи" (АПС), 7 от „Величие" и трима, нечленуващи в парламентарна група.

Двама депутати от ПП-ДБ и 9 от МЕЧ гласуваха „въздържал се".

Вносителят на законопроекта Деница Сачева от ГЕРБ-СДС предложи депутатите да разгледат веднага законопроекта и на второ четене.

На второ четене законопроектът също получи подкрепа – 153 депутати гласуваха „за“, няма „против“, а 8 се въздържаха.

В законопроекта е предвидено целевата помощ да се получава всяка година през април и ноември и да бъде насочена към пенсионери с доходи под линията на бедност, многодетни семейства, лица с увреждания, самотно живеещи лица, самотни майки и други групи, при съобразяване на определени критерии за достъп до помощта.

По предварителни данни на Агенцията за социално подпомагане и Националния осигурителен институт се очаква тази подкрепа да бъде осигурена на около 507 000 лица.

„От 2022 г. досега за великденски и коледни добавки са изплатени общо 543 млн. лева (около 260 млн. евро) от държавния бюджет. Всеки път тези средства са обект на различни политически дискусии и настроения“, обясни Деница Сачева, председател на парламентарната комисия по труда и социалната политика.

Служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов добави, че законопроектът няма да влезе в сила за великденските празници тази година, но се очаква да бъде приложен за коледните празници.