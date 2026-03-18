Всички листи в 26 МИР София-област за изборите на 19 април

Районната избирателна комисия в 26 МИР София-област регистрира кандидат-депутатските листи на формациите, които ще участват в предсрочните парламентарни избори на 19 април.

КП "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"

1. Атанас Владиславов Славов

2. Венко Николов Сабрутев

3. Сия Георгиева Шехтанова

4. Димитър Ивайлов Павлов

5. Васил Петров Зашкев

6. Росен Атанасов Неделев

7. Александър Димитров Симидчиев

8. Валери Драгомиров Дамянов

9. Атанас Петров Тодоров

10. Венцислав Росенов Николов

11. Радослав Борисов Костадинов

12. Даниела Георгиева Дамянова

13. Елена Станьова Чумпова

14. Ивайло Александров Спасов

15. Красимир Милчев Арнаутски

16. Радко Константинов Кръстанов

КП "ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ"

1. Румен Ангелов Миланов

2. Антон Константинов Кутев

3. Тодор Любенов Джиков

4. Здравко Марков Марков

5. Бойко Александров Младенов

6. Васил Петков Петков

7. Васил Йосифов Дойчев

8. Борислав Георгиев Вардаров

9. Анна Людмилова Радовска

10. Катя Михайлова Грозданова-Петрова

11. Орлин Каменов Мишев

12. Георги Николаев Нинов

13. Лилия Илиева Гюрова

14. Радослав Николов Николов

15. Веселин Любомиров Илов

16. Стоил Атанасов Стоилов

КП "ГЕРБ-СДС"

1. Младен Найденов Маринов

2. Марин Василев Маринов

3. Силвия Бойкова Арнаутска

4. Евгени Йорданов Божилов

5. Дейвид Любомиров Панков

6. Никола Петров Маринов

7. Иван Методиев Евстатиев

8. Ябленка Димитрова Трайкова

9. Валентин Мирчов Милушев

10. Росен Петров Модев

11. Иван Бориславов Иванов

12. Силвия Павлова Свиленова

13. Георги Илиев Джаов

14. Цветомир Ивов Тасков

15. Янко Радославов Димитров

16. Елена Борисова Илчева

ПП "ВЕЛИЧИЕ"

1. Красимира Петкова Нинова - Катинчарова

2. Кирил Георгиев Георев

3. Георги Илиев Зъздров

4. Станислав Валентинов Лазаров

5. Илиан Илиев Манолов

6. Анели Гинчева Чобанова

7. Милена Цветанова Лекова

8. Гергана Николаева Петрова

9. Райчо Петров Николов

ПП "МОРАЛ ЕДИНСТВО ЧЕСТ"

1. Николай Стефанов Радулов

2. Владимир Георгиев Харизанов

3. Соня Стефанова Гарчева

4. Тереза Любомирова Балканджиева

5. Станислава Мирославова Генчева

ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД"

1. Венцислав Михайлов Асенов

2. Радостина Александрова Методиева

3. Борислав Атанасов Топалов

4. Георги Иванов Иванов

5. Васил Стефанов Грозданов

6. Георги Даниелов Босилков

ПП "БЪЛГАРИЯ МОЖЕ"

1. Явор Борисов Кичев

2. Мартин Илиянов Тошев

3. Бойко Кирилов Дамянов

4. Алия Георгиева Генова

5. Валентин Спасов Гетов

6. Станислав Петров Кънчев

КП "АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК"

1. Станислав Димитров Готев

2. Румяна Георгиева Борисова

3. Димитър Йорданов Георгиев

4. Стефан Бориславов Радев

5. Петър Димитров Петров

6. Красимира Лука Тодорова

7. Десислава Димитрова Толинова

8. Румен Спасов Божанов

9. Димо Генчев Танев

10. Иван Савов Алфьоров

КП "СИНЯ БЪЛГАРИЯ"

1. Иван Георгиев Сотиров

2. Веселин Чавдаров Захаринов

3. Гергана Александрова Апостолова

4. Радослав Николаев Христов

5. Иван Деянов Калагларски

6. Стивън Венциславов Георгиев

7. Валентин Георгиев Кабадийски

8. Мая Димитрова Димитрова

9. Марио Стефанов Сарафов

10. Петко Илиев Събев

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

1. Ангел Николаев Славчев

2. Виктория Василева Мучанова

3. Пламен Лазаров Димитров

4. Владимир Огнянов Илиев

5. Людмила Йорданова Дукова

6. Симеон Борисов Велков

7. Тодор Красимиров Тодоров

8. Димитър Тодоров Косев

9. Герасим Николаев Симов

10. Красимир Петков Тончев

11. Николай Николаев Михайловски

12. Маргарита Василева Тодорова

13. Пламен Радославов Иванов

14. Светлана Свиленова Атанасова

15. Наталия Петрова Спиридонова

16. Станислав Георгиев Донев

ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

1. Калин Георгиев Стоянов

2. Димитър Иванов Григоров

3. Кристина Стоянова Костадинова

4. Жулиен Бисеров Стоянов

5. Николай Димитров Стоянов

6. Васил Маринов Николов

7. Велислав Василев Илиев

8. Любомира Здравкова Коцева

9. Християн Йорданов Гьошев

10. Диана Николова Николова

11. Александър Иванов Василев

12. Ивайло Николов Казаков

13. Валентин Бойков Бойков

14. Лазар Иванов Маринов

15. Яко Бобев Банчев

16. Цветин Станев Станев

ПП "ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ"

1. Петър Николаев Клисаров

2. Ивайло Йорданов Стефанов

3. Иван Цветков Иванов

4. Иван Богданов Иванов

5. Калин Малинов Молеров

6. Мая Александрова Иванова

7. Тодор Василев Василев

8. Ангел Христов Пананов

9. Десислава Иванова Манова

ПП "СЪПРОТИВА"

1. Иван Цветанов Павлов

2. Вергиния Стефанова Панова

3. Радостина Бориславова Лозанова

4. Калоян Костадинов Костадинов

5. Влади Стойнев Владимирoв

6. Александър Борисов Димитров

7. Ганчо Костадинов Николов

8. Ивелин Маринов Йочев

ПП "НАЦИЯ"

1. Кристина Стефчова Симеонова

ПП "ГЛАС НАРОДЕН"

1. Славчо Цветанов Сайков

2. Владимир Киров Табаков

КП "СИЯНИЕ"

1. Людмил Въчков Лазаров

2. Мартин Огнянов Огнянов

3. Станимира Колева Стойчева

КП "АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

1. Стефан Георгиев Борисов

2. Рамона Ангелова Илиева

3. Ивелина Дойчева Чотова

4. Любомир Огнянов Апостолов

5. Росица Дейстанова Стефанова

6. Халит Осман Сарач

7. Георги Христов Георгиев

8. Диана Тонева Панайотова

9. Мартин Гениславов Райнов

10. Пламен Витков Зарев

ПП "ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ"

1. Васко Райчинов Йотов

2. Петър Димитров Илчов

3. Асен Николов Караманчев

4. Калоян Борисов Йолов

ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ"

1. Валентина Пепова Ричанек

2. Чавдар Божилов Цветков

3. Явор Георгиев Ангелов

4. Павлина Иванова Харалампиева

5. Светла Миткова Таскова

6. Зоя Иванова Дуфева

7. Асен Здравков Бочуков

8. Анна Кирилова Костова

9. Екатерина Димитрова Матева

10. Ирина Димитрова Джорева

11. Денислав Ивов Костов

КП "ТРЕТИ МАРТ"

1. Весела Атанасова Драганова

2. Деа-Маргарита Лозанова Петрова

3. Весела Валериева Младенова

4. Ася Венелинова Великова

5. Малинка Георгиева Конакчийска

6. Пламенка Илиева Андреева

7. Маргарита Василева Кънева

КП "БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА"

1. Владимир Владимиров Георгиев

2. Олег Митков Йорданов

3. Владимир Веселинов Тачев

4. Силвия Чернева Георгиева

5. Радослав Георгинов Вутов

6. Маргарита Иванова Петкова

7. Мария Димитрова Томева

8. Георги Атанасов Георгиев

9. Катя Вескова Симеонова

10. Станимир Йорданов Стефанов

11. Димитър Данчов Димитров

12. Румен Борисов Тодоров

13. Благой Атанасов Савов

14. Ненко Стоянов Ненчев

15. Стела Веселинова Иванова

16. Татяна Александрова Семкова

ПП "ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ"

1. Владимир Стоянов Брадянов

2. Валери Петров Стефанов

КП "МОЯ БЪЛГАРИЯ"

1. Християна Любомирова Вълканова

2. Борислав Генов Йотов

ПП "НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА"

1. Недялко Иванов Танев

2. Миглена Вълчева Тошева

3. Илияна Валериева Костадинова