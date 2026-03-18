Украйна и Великобритания сключиха дългосрочен отбранителен съюз

Украйна официално засили отбранителните си взаимотношения с Великобритания чрез подписването на Декларация за засилено сътрудничество в сигурността и отбранителната индустрия, която фактически създава дългосрочен отбранителен съюз между двете държави. Игор Жовква, заместник-ръководител на Офиса на президента на Украйна, потвърди, че споразумението е подписано на 17 март в Лондон от президента Володимир Зеленски и британския премиер Киър Стармър, отбелязвайки нов етап на дълбоко, технологично и стратегическо сътрудничество.

Съгласно споразумението Украйна ще споделя своя опит от фронтовите бойни действия, военни технологии и оперативни решения, докато Великобритания ще осигури инвестиции, ще увеличи производството и ще развие възможностите си за далечен огневи обстрел. Декларацията подчертава съвместните усилия за производство на системи с дълъг обсег, като и двете страни изследват начини за разширяване на производството и подкрепа на интегрирани отбранителни решения. Жовква определи сътрудничеството като изграждане на обща отбранителна индустриална екосистема, вместо да се разчита само на отделни доставки на оборудване, като акцентът е върху дългосрочния характер на инициативата.

Въздушната отбрана ще бъде централна част от партньорството, включително мерки срещу дронове, системи за откриване, способности за противодействие на крилати ракети и разширени противобалистични възможности. Украинският боен опит ще бъде систематично включен в съвместни обучения, учения и разработване на военна доктрина, с особен акцент върху операциите с дронове и новите бойни технологии. Инициативата предвижда също развитие на веригите за доставки на отбранителни продукти, съвместни производствени мощности и възможност за участие на трети страни в кооперативни проекти.

Жовква определи декларацията като стъпка към формиране на нова европейска сигурност, основана на споделен опит, технологии и взаимно доверие, като я нарече по същество истински отбранителен съюз. По време на срещите в Лондон Стармър увери, че войната в Иран няма да отвлече вниманието от Украйна, докато и двамата лидери наблюдаваха британски войски, трениращи с дронове, произведени в Украйна.

В същото време президентът Зеленски изрази опасения относно влиянието на войната в Иран върху мирния процес с Русия. В интервю за BBC на 18 март той призова президента на САЩ Доналд Тръмп и премиера Стармър да се срещнат и да изгладят различията си, предупреждавайки, че политическите разделения могат да отслабят координираната западна подкрепа за Украйна. Зеленски отбеляза, че конфликтът в Близкия изток забавя мирните преговори, като последните тристранни разговори в Женева на 17-18 февруари и отложената сесия на 5 март в Абу Даби остават „в опасната зона“.

Европейските служители също предупредиха, че доставките на оръжия от САЩ за Украйна, особено системите за въздушна отбрана, могат да се забавят, тъй като ресурси се пренасочват към Близкия изток, създавайки конкуренция за военни активи между Украйна и други регионални партньори. Зеленски подчерта спешната необходимост от западно единство, предупреждавайки, че продължаващите геополитически разсейвания могат да подкопаят усилията за осигуряване на договорно споразумение с Русия.