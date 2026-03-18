Конфискуват колите на 270 българи заради чужд лизинг

Над 260 българи загубиха легално закупените си автомобили през 2025 година заради мащабни лизингови измами в Западна Европа. Жертвите купуват коли "нов внос", регистрират ги без проблем в Пътна полиция, но години по-късно разбират, че превозните им средства се издирват от Интерпол като откраднати. Най-голям брой конфискувани возила са върнати на Германия и Нидерландия.

Капанът на чуждия лизинг

Основната схема, по която изгарят родните шофьори, е свързана с нормативните вратички и практиките на лизингодателите зад граница.

„В повечето европейски страни собственик на колата по документи е човекът, който я шофира, докато у нас се води на фирмата“, обясняват криминалисти пред вестник "24 часа".

Схемата работи просто: чужденецът продава колата на български търговец, след което спира да плаща вноските си и я обявява за открадната. Автомобилът се препродава у нас и новият собственик преминава успешно първоначална регистрация, тъй като към този момент возилото все още не фигурира в Шенгенската информационна система. Едва когато чуждите власти стартират официална процедура срещу длъжника, номерът на рамата влиза в международните масиви.

Когато българските полицаи спрат шофьора за рутинна проверка, те конфискуват автомобила с протокол за доброволно предаване. Следва двумесечен срок, в който чуждата държава решава дали ще прибере колата. В някои куриозни случаи, за да си спести транспортните разходи, лизингодателят предлага на измамения българин да откупи возилото повторно за част от реалната му стойност.

Фалшиви талони и виртуални автокъщи

Втората популярна линия за измами разчита на подправени регистрационни бланки, най-често от Нидерландия. Документите са оригинални, но са откраднати от местните служби и са попълнени с фалшиви данни. Измамата преминава гладко през гишетата, освен ако служителят не забележи технически дефекти по хартията.

Паралелно с това набират скорост и виртуалните измами със "стоп капаро". Мними търговци публикуват онлайн обяви за автомобили на цени под пазарните и изискват спешен превод от порядъка на 2000 евро, за да запазят колата за мнимия клиент. След превода телефонните номера, регистрирани на финансови мулета, се изключват. Подобна е и схемата с фалшиви чуждестранни сайтове за продажба на коли, които изискват пълно плащане по проформа фактура, след което симулират транспортни проблеми до пълното изчезване на платформата.

Справка за няколко евро спасява сделката

Експертите от вътрешното министерство препоръчват задължителна проверка на историята преди плащане. Срещу такса от едва 2,56 евро всяко районно управление издава официален документ дали конкретният автомобил се издирва към настоящия момент.

Разследващите съветват купувачите категорично да избягват вписването на занижени суми в нотариалните договори. „Ако собственикът успее да осъди продавача, ще получи само сумата, записана на хартия, а не реално платените пари“, предупреждават органите на реда.

Въпреки ръста на международните измами, вътрешната статистика показва положителна тенденция – локалните кражби на коли намаляват драстично. От началото на годината до края на февруари полицията е регистрирала едва 56 откраднати автомобила в страната, което представлява спад с над 30% спрямо същия период на миналата година.