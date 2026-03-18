Пиле с хумус и пролетна салата – свежа и балансирана рецепта
С настъпването на пролетта апетитът ни естествено се насочва към по-леки, свежи и цветни ястия. Рецептата за пиле с хумус и пролетна салата е идеален пример за балансирано хранене – съчетава протеини, полезни мазнини и богато разнообразие от витамини. Освен че е вкусно, това ястие е и лесно за приготвяне, което го прави подходящо както за делнична вечеря, така и за по-специален повод.
Необходими продукти
За пилето:
2 пилешки филета
2 с.л. зехтин
1 ч.л. червен пипер
1/2 ч.л. чесън на прах
сол и черен пипер на вкус
сокът от половин лимон
За хумуса:
1 консерва нахут (около 400 г)
2 с.л. тахан
2 с.л. зехтин
сокът от 1 лимон
1 скилидка чесън
сол на вкус
малко вода (за желаната консистенция)
За пролетната салата:
шепа свежа рукола
1 краставица
5–6 репички
1 авокадо
1 малка връзка пресен лук
1 с.л. зехтин
1 ч.л. ябълков оцет или лимонов сок
сол на вкус
Начин на приготвяне
1. Приготвяне на пилето
Овкусете пилешките филета със зехтин, червен пипер, чесън на прах, сол и черен пипер. Полейте с лимонов сок и оставете да се мариноват за около 15–20 минути. Загрейте тиган или грил тиган и запечете филетата за около 5–6 минути от всяка страна, докато придобият златиста коричка и се сготвят напълно.
2. Приготвяне на хумуса
В блендер сложете нахута, тахана, зехтина, лимоновия сок и чесъна. Пасирайте до гладка смес, като при нужда добавяте малко вода, за да получите кремообразна текстура. Подправете със сол на вкус.
3. Приготвяне на салатата
Измийте и нарежете зеленчуците – краставицата на полумесеци, репичките на тънки филийки, авокадото на кубчета. Смесете ги с руколата и нарязания пресен лук. Овкусете със зехтин, оцет или лимонов сок и щипка сол.
Сервиране
В чиния разстелете щедър слой хумус. Отгоре поставете нарязаното на ивици пилешко месо. До него поднесете свежата пролетна салата. По желание може да поръсите с малко сусам или свеж магданоз за допълнителен аромат.
Ползи и хранителна стойност
Това ястие е не само вкусно, но и изключително полезно. Пилешкото месо осигурява висококачествен протеин, хумусът добавя фибри и здравословни мазнини, а салатата доставя витамини и антиоксиданти. Комбинацията е лека, но засищаща – идеална за активен начин на живот.
Пиле с хумус и пролетна салата е рецепта, която съчетава простота, вкус и здравословен баланс. Подходяща е за всеки, който търси свежо и модерно ястие, без да прекарва часове в кухнята. Опитайте я и внесете пролетно настроение в ежедневното си меню!
Още по темата:
- » Перфектното пиле фрикасе – класика с финес
- » Пиле, което се топи в устата – мариновано, пълнено и изпечено до съвършенство
- » Рецепта за вкусен обяд: Пилешко филе с кремообразен сос и зеленчуци