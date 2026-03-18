Пиле с хумус и пролетна салата – свежа и балансирана рецепта

С настъпването на пролетта апетитът ни естествено се насочва към по-леки, свежи и цветни ястия. Рецептата за пиле с хумус и пролетна салата е идеален пример за балансирано хранене – съчетава протеини, полезни мазнини и богато разнообразие от витамини. Освен че е вкусно, това ястие е и лесно за приготвяне, което го прави подходящо както за делнична вечеря, така и за по-специален повод.

Необходими продукти

За пилето:

2 пилешки филета

2 с.л. зехтин

1 ч.л. червен пипер

1/2 ч.л. чесън на прах

сол и черен пипер на вкус

сокът от половин лимон

За хумуса:

1 консерва нахут (около 400 г)

2 с.л. тахан

2 с.л. зехтин

сокът от 1 лимон

1 скилидка чесън

сол на вкус

малко вода (за желаната консистенция)

За пролетната салата:

шепа свежа рукола

1 краставица

5–6 репички

1 авокадо

1 малка връзка пресен лук

1 с.л. зехтин

1 ч.л. ябълков оцет или лимонов сок

сол на вкус

Начин на приготвяне

1. Приготвяне на пилето

Овкусете пилешките филета със зехтин, червен пипер, чесън на прах, сол и черен пипер. Полейте с лимонов сок и оставете да се мариноват за около 15–20 минути. Загрейте тиган или грил тиган и запечете филетата за около 5–6 минути от всяка страна, докато придобият златиста коричка и се сготвят напълно.

2. Приготвяне на хумуса

В блендер сложете нахута, тахана, зехтина, лимоновия сок и чесъна. Пасирайте до гладка смес, като при нужда добавяте малко вода, за да получите кремообразна текстура. Подправете със сол на вкус.

3. Приготвяне на салатата

Измийте и нарежете зеленчуците – краставицата на полумесеци, репичките на тънки филийки, авокадото на кубчета. Смесете ги с руколата и нарязания пресен лук. Овкусете със зехтин, оцет или лимонов сок и щипка сол.

Сервиране

В чиния разстелете щедър слой хумус. Отгоре поставете нарязаното на ивици пилешко месо. До него поднесете свежата пролетна салата. По желание може да поръсите с малко сусам или свеж магданоз за допълнителен аромат.

Ползи и хранителна стойност

Това ястие е не само вкусно, но и изключително полезно. Пилешкото месо осигурява висококачествен протеин, хумусът добавя фибри и здравословни мазнини, а салатата доставя витамини и антиоксиданти. Комбинацията е лека, но засищаща – идеална за активен начин на живот.

Пиле с хумус и пролетна салата е рецепта, която съчетава простота, вкус и здравословен баланс. Подходяща е за всеки, който търси свежо и модерно ястие, без да прекарва часове в кухнята. Опитайте я и внесете пролетно настроение в ежедневното си меню!