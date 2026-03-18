Отмъщението започва: Иран удря Израел след убийството на Лариджани

Иран обяви, че ще организира държавен траур за своя висш служител по сигурността Али Лариджани, докато войната с Израел продължава да ескалира след неговото убийство при израелски удар. Властите в Техеран обещаха „решителен“ отговор, като армията предупреди, че възмездието за убийството на секретаря на Висшия съвет за национална сигурност ще бъде сериозно и неизбежно. В часовете след потвърждаването на смъртта му Иран изстреля нова вълна ракети към Израел, като част от разширяващия се конфликт, който вече въвлича множество страни в региона.

Ракетният обстрел доведе до поне две жертви край Тел Авив, като спешните служби съобщиха за значителни разрушения по сгради. В същото време няколко държави от Залива прихванаха проектили и дронове, за които се смята, че са насочени към чувствителни обекти, включително такива, свързани със Съединените щати. Иранските власти също предприемат мерки за оказване на натиск върху глобалните пазари, ефективно блокирайки Ормузкия проток, критичен за транспорта на нефт. Нарушенията покачиха цените на петрола до 100 долара за барел, като Техеран предупреди, че по-широките икономически последствия от конфликта едва започват да се проявяват.

Траурните церемонии се подготвят не само за Лариджани, но и за Голамреза Солеймани, ръководител на паравоенната сила Басидж, убит ден по-рано. Лариджани се счита за най-висшата фигура, ликвидирана след избухването на военните действия на 28 февруари, когато координирани атаки на Израел и САЩ убиха върховния лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, и задействаха настоящата война.

Съединените щати засилиха военната си намеса, като нанесоха удари по иранска ракетна инфраструктура близо до Ормузкия проток, с цел да бъде отворен водният път. Според военни официални лица няколко тежки бомби са били използвани срещу укрепени крайбрежни обекти, считани за заплаха за международното корабоплаване. Ударите са част от по-широка кампания за противодействие на опитите на Иран да блокира морския трафик през протока, по който преминава около една пета от световния нефт.

Президентът Доналд Тръмп изрази разочарование от съюзниците, които се дистанцират от конфликта, критикувайки тяхната нежелание да участват в ескортиране на танкери през Залива. В същото време той подчерта, че Съединените щати са способни да действат самостоятелно, заявявайки, че американските сили не се нуждаят от външна подкрепа.

Революционните гвардии на Иран описаха смъртта на Лариджани като точка на национално обединение, представяйки я като катализатор за продължаващо съпротивление. В официално изявление те заявиха, че убийството му ще укрепи националната решимост и ще подхрани продължаващите атаки срещу това, което описват като враждебни сили. Реакциите в региона са смесени, като Турция осъди целенасочените убийства на ирански служители от Израел като незаконни действия извън приетите правила на войната.

Израел, от своя страна, сигнализира, че кампанията му може да се разшири допълнително, като официални лица открито заявяват намерението си да открият и елиминират новия върховен лидер на Иран, Моджтаба Хаменей, който все още не се е появявал публично след поемането на поста. Израелското ръководство също повтори призивите си за евентуален колапс на иранската система, като посочи, че устойчивият натиск може да създаде условия за вътрешни промени, въпреки че признава, че такъв резултат няма да дойде бързо.

Лариджани, на 68 години, беше видима фигура през последните дни, като се появяваше на публични събрания в Техеран малко преди смъртта си. Анализаторите го описват като централна фигура в оформянето на сигурността и регионалната стратегия на Иран, действащ като ключов изпълнител на решенията на най-високо ниво.

Извън Иран и Израел, войната продължава да нанася тежки щети в региона. В Ливан израелските удари предизвикаха широки разрушения и значителни жертви, докато броят на изселилите се надхвърля стотици хиляди. В южните градове семействата са принудени да спят в коли, тъй като убежищата достигат капацитет, подчертавайки нарастващия хуманитарен натиск.

Междувременно вътрешните напрежения в САЩ също излизат наяве. Старши служител по контратероризма подаде оставка в знак на протест, предупреждавайки за посоката на конфликта, въпреки че критиката му беше отхвърлена от Тръмп. В Иран също се появиха опасения относно повтарящото се насочване към висши служители. Старши съветник предупреди, че продължаващите убийства могат да отслабят позицията на страната, ако не бъдат ефективно противодействани, подчертавайки високия залог, пред който е изправен Техеран в задълбочаващия се конфликт.