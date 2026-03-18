Войната в Иран ден 19ти: Бейрут под обстрел, ракети удариха Тел Авив

Най-малко шест души загинаха, а други 24 бяха ранени, след като два израелски удара поразиха централен Бейрут рано в сряда, съобщи здравното министерство на Ливан, като подчерта, че данните са предварителни. Властите съобщиха също, че от отломките са извадени човешки останки, като идентификацията ще се извърши чрез ДНК анализ. Атаките са били насочени към гъсто населени райони без предварително предупреждение, което бележи нова ескалация на ударите по ливанската столица.

Местни медии съобщиха, че един от ударите е засегнал апартамент в квартал Зукак ал-Блат, близо до правителствени сгради и чуждестранни посолства. Същият район е бил атакуван само преди дни, когато Израел удари клон на свързаната с Хизбула финансова институция „Ал-Кард ал-Хасан“, като тогава е имало предупреждение за евакуация. Друг удар е засегнал квартал Баста, който също беше мишена по време на конфликта между Израел и Хизбула през 2024 г. В отделен инцидент през нощта израелски сили са разрушили 15-етажна жилищна сграда в централната част на Бейрут, като твърдят, че в мазето са били съхранявани оръжия на Хизбула. Макар че този удар е бил предшестван от предупреждение, той е причинил сериозни разрушения в околността. Общо четири атаки са регистрирани през нощта в централните части на града, много от тях в жилищни райони.

Ескалацията идва на фона на засилващи се трансгранични сблъсъци. Хизбула изстреля ракети към Израел ден по-рано, което е довело до това, което израелски представители определят като „непропорционален отговор“. Израел предупреди, че ще последват нови удари, ако ракетният обстрел продължи, докато Хизбула даде сигнал, че няма намерение да прекрати атаките си.

Междувременно в Израел двама души загинаха край Тел Авив при ирански ракетен обстрел, като службите за спешна помощ потвърдиха, че жертвите са в Рамат Ган. Службите за сигурност съобщиха за множество места на попадения, като последните жертви увеличават общия брой на загиналите от ирански ракетни атаки в Израел до 14. Обстрелът последва нов ден на интензивни израелски удари по цели в Иран и Ливан.

Съединените щати също разшириха военното си участие, обявявайки удари по ирански ракетни съоръжения край Ормузкия проток. Според Централното командване на САЩ операцията е включвала използване на 5 000-фунтови бомби за разрушаване на укрепени обекти по крайбрежието, за които се смята, че съхраняват противокорабни крилати ракети. Тези оръжия са определени като заплаха за глобалното корабоплаване през стратегическия воден път, през който преминава около една пета от световния нефт. Ударите идват, след като Иран предприе действия за блокиране на протока в отговор на продължаващите атаки от страна на САЩ и Израел. Въпреки силата си, използваните бомби са по-малки от 30 000-фунтовите боеприпаси, които САЩ използваха срещу ирански ядрени обекти миналата година.

В други части на региона Саудитска Арабия съобщи, че е прихванала още един дрон, насочен към дипломатическия квартал в Рияд, добавяйки към редицата въздушни заплахи, неутрализирани през последните часове. Балистична ракета също е била свалена, като отломки са паднали близо до авиобаза „Принц Султан“, без да причинят щети. В Обединените арабски емирства ирански снаряд е паднал в близост до авиобазата „Ал Минхад“, причинявайки незначителни щети на австралийски съоръжения, включително жилищни и медицински обекти. Премиерът Антъни Албанезе заяви, че няма пострадали, като отбеляза, че ударът е предизвикал малък пожар край път, водещ към базата. Австралия е разположила военни средства, включително ракети, разузнавателни самолети и войски, за да подпомогне своите граждани в региона на Залива на фона на разширяващия се конфликт.