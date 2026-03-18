НОИ вдига пенсиите на над 350 000 българи

От 1 април Националният осигурителен институт ще извърши служебно преизчисляване на пенсиите на възрастните хора у нас, които продължават да се трудят. Мярката ще обхване над 350 хиляди българи, като за целта ще бъде взет предвид натрупаният допълнителен осигурителен стаж през предходната година.

Процедурата засяга получаващите пенсии за стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване, както и за трудова злополука и професионална болест.

Автоматично преизчисляване без заявления

Според експертите от осигурителния институт, гражданите няма нужда да подават допълнителни документи, тъй като системата ще отчете стажа им напълно автоматично.

"От 1 април преизчисляване получават само тези пенсионери, които са работили в предходната календарна година", обясни Елка Атанасова, началник на отдел в НОИ, цитирана от БНР.

Тя допълни, че през изминалата година са били преизчислени 363 хиляди пенсии, докато през настоящата техният брой ще е леко занижен.

"Преизчислението тази година е около 355 хил. пенсии. Общо може да обобщим – около 10-11 лв. средно увеличение на размера. По-голямата част от пенсионерите ще си получат увеличения размер на пенсиите с пенсията за месец април", категорична бе Елка Атанасова.

Актуални промени по швейцарското правило

Новият размер на възнагражденията за старост ще се изплаща през следващите 12 месеца до поредното ежегодно преизчисляване. Върху него ще се отрази и задължителното осъвременяване по така нареченото "швейцарско правило", което по традиция влиза в сила от 1 юли на съответната година.

Остава в сила и възможността всеки работещ пенсионер да подаде еднократно заявление в НОИ, ако желае ежегодното преизчисляване да включва не само осигурителния стаж, но и осигурителния доход, в случай че това е финансово по-благоприятно за него.