Църквата почита днес свети Кирил Йерусалимски: Лечебният подбел носи здраве и късмет днес

Православната църква почита днес паметта на свети Кирил Йерусалимски. Денят е свързан както с дълбока религиозна почит към един от най-видните богослови на ранното християнство, така и с редица народни поверия, които налагат строги правила за бита и здравето на хората.

Защитник на вярата

Свети Кирил Йерусалимски посвещава живота си на утвърждаването на християнските догми в епоха на тежки църковни спорове. Роден около 315 година край Йерусалим, той получава солидно образование и бързо се издига в църковната йерархия, като около 350 година става архиепископ. Неговият път преминава през дълги години на изгнание заради твърдата му позиция срещу арианството и защитата на решенията от Първия Никейски събор. Светецът оставя ценно богословско наследство и умира през 386 година, като по-късно Църквата го признава за един от своите най-изявени учители.

Строги правила за парите

Народните традиции налагат ясни ограничения за празника. Според поверията днес категорично не се разрешават никакви финансови операции. Хората не дават и не вземат пари назаем, за да избегнат трайни материални загуби през цялата година. Забранено е също подстригването на косата и рязането на ноктите, тъй като старите българи вярват, че това води до изтичане на жизнената енергия и привлича здравословни проблеми.



Празникът бележи и важен момент в народната медицина. Денят се смята за изключително благоприятен за начало на лечебни процедури. Традицията повелява приготвянето на специална отвара от листата на билката подбел. Предците ни редовно измиват лицата си с нея, защото вярват, че тя запазва младостта, предпазва от болести и привлича щастието. Едновременно с това природните знаци дават прогноза за бъдещето – ако кокичетата вече цъфтят, градинарите започват своята работа, а бързото топене на снеговете предвещава дъждовно лято.