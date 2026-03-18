Мъгла и ремонти блокират трафика у нас

Пътните настилки в страната са предимно сухи, но на усойните места има опасност от заледяване, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Температурите тази сутрин варират от -6 до +8 градуса, а времето остава с разкъсана облачност. Пътищата са обработени и проходими при зимни условия, но мъгла ограничава видимостта до 50 метра в районите на Криводол и Борован в област Враца, както и край Ловно ханче в област Бургас. До 100 метра е видимостта край Лом, Вълчедръм и Пишурка в област Монтана.

Състояние на автомагистралите

Сериозни ограничения очакват водачите по основните магистрали заради продължаващи ремонти и профилактика.

По АМ "Тракия" движението се осъществява с повишено внимание при Мухово в посока Бургас заради обезопасяване на аварийната лента. В Бургаско (между 335-ия и 350-ия километър) трафикът е двупосочен в платното за София поради ремонт, а скоростта е ограничена до 70 км/ч.

По АМ "Хемус" продължава поетапното почистване на пътните знаци в тунелите "Витиня", "Ечемишка" и "Правешки ханове", което налага затваряне на ленти през тъмната част на денонощието. В района на тунел "Топли дол" движението остава двупосочно в дясната тръба.

По АМ "Струма" е въведена временна организация на пътен възел "Даскалово" за облекчаване на трафика, а в няколко участъка се извършват аварийни дейности по почистване на скатовете, което налага затваряне на аварийните ленти.

Ограничения през планинските проходи

Проходите "Върбишки" и "Златишки" остават напълно затворени за всички моторни превозни средства през цялата година.

За тежкотоварни автомобили е ограничено преминаването през проходите "Айтоски" (над 12 тона), "Дюлински" (над 3,5 тона), "Пампорово" (над 3,5 тона), "Петрохан" (над 12 тона), "Твърдишки" (над 10 тона) и "Шипка" (над 12 тона).

Свободни за преминаване на всички видове превозни средства са проходите "Котленски", "Печинско", "Превала", "Предел", "Приморски", "Републиката", "Ришки", "Рожен", "Вратник" и "Троянски", като на последния е въведен пропускателен режим през 30 минути.

Ремонти по първокласната мрежа

Мащабни ремонти затрудняват движението и по първокласните пътища в страната. По трасето Видин – Ботевград (път I-1) се въвеждат множество обходни маршрути заради изграждането на нови пътни възли и укрепване на свлачища край Лютидол и Ботевград. Въведено е и реверсивно движение в участъците между София и Перник, както и между София и Кулата в дните с интензивен трафик.

Основният ремонт на Дунав мост при Русе продължава, като преминаването там се осъществява в една лента с пропускателен режим и адаптивна светофарна уредба. Скоростта по съоръжението е ограничена до 20 км/ч.

От АПИ призовават шофьорите да тръгват на път подготвени за зимни условия, да спазват стриктно временната сигнализация и да проявяват търпение в участъците с въведена реорганизация на трафика