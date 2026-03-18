ЦИК тегли номерата на партиите за изборите

Днес, 18 март, Централната избирателна комисия (ЦИК) ще определи чрез жребий поредните номера в бюлетината за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април. Процедурата ще се проведе публично от 16:00 часа, като на нея могат да присъстват представители на регистрираните за вота политически сили, предаде БГНЕС.

Предсрочният вот през април бе насрочен с указ на президента Илияна Йотова в началото на годината, след като държавният глава Румен Радев подаде оставка, за да се включи в надпреварата с нов политически проект. Битката за 51-ото Народно събрание ще се води между общо 24 формации, сред които 14 политически партии и 10 коалиции.

Процедура с три прозрачни кутии

За осигуряване на честност и прозрачност при тегленето, комисията ще използва три отделни кутии. В първата ще бъдат поставени имената на присъстващите членове на ЦИК, а втората ще съдържа еднакви непрозрачни пликове с имената на всички регистрирани за изборите политически сили. В третата кутия ще бъдат разположени самите поредни номера за гласуване – от 1 до 24.

Разпределение чрез двоен жребий

Председателят на комисията Камелия Нейкова първо ще изтегли два плика с имената на членове на ЦИК, които ще поемат същинската част от процедурата. Единият от тях ще изтегли името на конкретната политическа формация, докато другият ще определи нейния пореден номер в интегралната бюлетина. Този процес ще се повтаря методично до пълното разпределение на всички участници.

Официалната предизборна кампания за предсрочния вот ще стартира на 20 март, точно месец преди изборния ден.