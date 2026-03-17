Viral >> Нова конспирация гърми: Доналд и Барън Тръмп са пътешественици във времето

Забравете научната фантастика – интернет и теориите на конспирацията смятат, че американският президент Доналд Тръмп може би е разгадал пътуването във времето.

Открита колекция от 100-годишни скици на родения в Прусия художник Чарлз Делшау може да съдържа улики, че бившият президент, както и най-малкият му син Барън Тръмп, може би „прескачат“ през десетилетията, предполагат наблюдатели.

Делшау, който умира през 1923 г., бил обсебен от „аероси“ – странни летящи машини, наподобяващи смесица между балон, самолет и стимпънк фантазия.

Любителите на конспирации се фокусират върху думата „TRUMP“, изписана върху някои от рисунките. Към това добавят и русоляв човек, нарисуван да управлява апарат, обозначен с числото 45 – и „алуминиевите шапки“ на теоретиците направо започват да се „топят“.

А после идват и книгите.

През 1890-те години американският автор Ингерсол Локууд пише истории за момче на име Барън Тръмп, което живее в разкошния замък Тръмп и преживява странни приключения, водено от мъдър наставник на име Дон.

Привържениците на теорията твърдят, че поразителните прилики с Барън Тръмп са твърде странни, за да бъдат пренебрегнати. В „The Last President“ Локууд си представя хаотично гласуване в Ню Йорк и бунтове по Пето авеню – да, наистина.

В разказа на автора президентът Брайън избира човек на име „Пенс“ за своя кабинет, точно както бившият вицепрезидент на Тръмп, Майк Пенс.

Дори думите на самото семейство се превръщат в „муниции“ за теоретиците. Главнокомандващият неведнъж е казвал: „Знам неща, които другите не знаят“, което поражда безкрайни онлайн дебати.

Но не всички се поддават на тези твърдения. Попитана за теорията, 18-годишната внучка на президента, Кай Тръмп беше категорична: „Не искам да навлизам в тези заешки дупки“.

Историята става още по-интересна с въображаемото „антигравитационно“ гориво на Делшау, наречено NB Gas или „supe“, което задвижвало неговите летящи машини. Любителите на НЛО вече отбелязват, че това звучи много подобно на това, което правителството нарича „неидентифицирани аномални явления“ – технология, която Тръмп е обещал да разкрие пред обществеността.

И разбира се, интернет обича да свързва всичко с реалния живот.

Според The New Yorker, чичото на Доналд Тръмп, професорът от MIT Джон Тръмп, някога е преглеждал документите на Никола Тесла, които според конспиративните теории може да са включвали тайна технология за пътуване във времето.

Добавете към това няколко вековни картини и гаргойли, които уж приличат на бившия президент – и ето: перфектна рецепта за "вирусно" съдържание.

Дали става дума за реално пътуване във времето или просто за поредния случай, в който хората свързват точки, които вероятно не трябва да бъдат свързвани, едно е сигурно: семейство Тръмп продължава да вдъхновява теории, които биха накарали дори Док Браун от „Завръщане в Бъдещето“ да повдигне вежда.