Бургас: +7 / +7
Пловдив: +4 / +6
Варна: +4 / +6
Сандански: +9 / +10
Русе: +5 / +8
Добрич: +4 / +4
Видин: +8 / +9
Плевен: +5 / +8
Велико Търново: +1 / +4
Смолян: -2 / +0
Кюстендил: +5 / +6
Стара Загора: +3 / +5

Пролет ли? 25 см сняг по планините, дъжд в низините, намалена видимост на пътя

Зимата отново напомня за себе си в планините на България, като в следващите дни се очакват нови снеговалежи и образуване на снежна покривка. Според актуалните прогнози, снегът ще обхване районите над 1000–1200 метра надморска височина, като снежната граница ще бъде динамична и ще се променя в зависимост от температурите. Това алармират синоптиците от Meteo Balkans.

Очакваната снежна покривка ще бъде между 10 и 25 сантиметра, като по-високите части на планините ще натрупат повече сняг. Това създава отлични условия за любителите на зимните спортове, но също така изисква повишено внимание от страна на туристите и шофьорите.

Метеоролозите предупреждават, че променливите температури могат да доведат до редуване на дъжд и сняг в по-ниските части, което ще направи пътните условия по-сложни. В планинските райони се очакват и силни ветрове, които могат да доведат до навявания и намалена видимост.

Ако планирате пътуване или разходка в планината, е препоръчително да се информирате за актуалната обстановка и да бъдете добре подготвени за зимни условия. Зимата се завръща с пълна сила и носи както красота, така и предизвикателства.


