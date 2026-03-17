Пролет ли? 25 см сняг по планините, дъжд в низините, намалена видимост на пътя

Зимата отново напомня за себе си в планините на България, като в следващите дни се очакват нови снеговалежи и образуване на снежна покривка. Според актуалните прогнози, снегът ще обхване районите над 1000–1200 метра надморска височина, като снежната граница ще бъде динамична и ще се променя в зависимост от температурите. Това алармират синоптиците от Meteo Balkans.

Очакваната снежна покривка ще бъде между 10 и 25 сантиметра, като по-високите части на планините ще натрупат повече сняг. Това създава отлични условия за любителите на зимните спортове, но също така изисква повишено внимание от страна на туристите и шофьорите.

Метеоролозите предупреждават, че променливите температури могат да доведат до редуване на дъжд и сняг в по-ниските части, което ще направи пътните условия по-сложни. В планинските райони се очакват и силни ветрове, които могат да доведат до навявания и намалена видимост.

Ако планирате пътуване или разходка в планината, е препоръчително да се информирате за актуалната обстановка и да бъдете добре подготвени за зимни условия. Зимата се завръща с пълна сила и носи както красота, така и предизвикателства.



