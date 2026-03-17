Илиана Раева изригна: Долу ръцете от успешните спортисти на България!

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева реагира остро на критиките срещу български спортисти, които се включват в политиката и ще участват в изборите на 19 април, като в дълга публикация във Фейсбук защити ролята им и атакува директно онези, които поставят под съмнение техните интелектуални и лидерски качества.

Позицията й, озаглавена провокативно „На вниманието на МРАЗЯспортистите!“, идва след серия от коментари и анализи, които според нея подценяват спортистите, а самата тя не скри възмущението си, че се правят „дълбокосмислени дисекции“ на тяхната несъстоятелност от хора, които нямат реална представа за същността на спорта.

Раева подчертава, че спортът е социален феномен с огромно значение за държавите, като дава примери с най-развитите икономики в света - САЩ, Германия, Китай, Франция, Великобритания и други, които инвестират сериозно в него, защото отдавна са разбрали неговото икономическо и емоционално въздействие върху обществото. Според нея управлението на спорта изисква качества, които далеч надхвърлят физическите способности, а доказателство за това са десетки български спортни деятели, които успешно ръководят федерации, клубове и дори бизнеси.

В аргументите си тя изтъква и глобалния мащаб на спорта, като напомня, че Олимпийските игри и световното първенство по футбол се гледат от около 5 милиарда души - повече от половината население на планетата, и поставя въпроса коя друга сфера може да акумулира подобен интерес. По думите ѝ спортистите са сред най-силните посланици на държавите си, а за България те са ключов фактор за международното ѝ разпознаване, наред с културата, науката и изкуството.

Раева настоява, че спортът изгражда не само физически, но и морални и интелектуални качества - дисциплина, устойчивост, феърплей и стремеж към развитие, които създават личности, способни да бъдат лидери. Тя подчертава, че успехите на българските спортисти са още по-впечатляващи на фона на тежките условия в страната през последните десетилетия. „Последните 35 години спортът на България е унизен и натикан в миша дупка, но въпреки това нашите спортисти са сред медалистите на най-големите форуми“, отбелязва тя, като допълва, че това е невъзможно без силен характер и интелект.

В заключение Илиана Раева отправя директен и емоционален призив: „Долу ръцете от успешните спортисти на България! Те могат да бъдат лидери във всяка област!“, като ясно заявява, че атаките срещу тях са неоснователни и подценяват реалната им стойност в обществото.

