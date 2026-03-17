Сандов се отказва от изборите и цитира Калушев

Съпредседателят на ПП "Зелено движение" Борислав Сандов няма да участва в листите за изборите на 19 април, пише той във фейсбук. Причината е очернящата кампания заради случая "Петрохан", посочва бившият министър на околната среда и водите. Той е подписал рамковото споразумение с асоциацията на планинските рейнджъри на Калушев през 2022 г. Той беше и на протеста на близките на шестимата, които бяха намерени простреляни до хижата и под връх Околчица.

ПП "Зелено движение" е част от коалицията Антикорупционен блок заедно с "Ние идваме", "Средна европейска класа" и "Единение" на Иван Христанов.

Борислав Сандов пише още, че ще търси правата си по съдебен път за клеветите срещу него и цитира думи на Ивайло Калушев, които преди дни майката на Николай Златков написа в дълъг пост, посветен на него. "Истината е кат оводата, винаги с и проправя път", казвал Калушев на близките си, пише "24 часа".

Ето и публикацията на Борислав Сандов:

Вече повече от месец срещу мен се води гнусна очерняща кампания от представители на политически партии, медии и дори някои институции. В социалните медии и сайтове за фалшиви новини се разпространяват клеветнически и лъжливи твърдения, а също така интерпретации на факти и манипулативни внушения. След като не успяха през всички тези години да ме сломят, подчинят или корумпират, сега се опитват да окалят името и делата ми, както и каузите, които съм отстоявал.

През последните две години избягвам публичността, но това не означава, че ме е страх от 'прожекторите'. Съвестта ми е чиста и се гордея с постъпките си. Вярвам, че и по съдебен път ще защитя това.

На предстоящите извънредни парламентарни избори няма да бъда кандидат за народен представител. За себе си взех това решение още преди месец, а през последните дни опитах да убедя и колегите ми, които настояваха да се включа. Основната причина е именно тази очерняща кампания, която не бива да се прехвърля върху хората в листите на Коалиция "Антикорупционен блок". Убеден съм, че с времето клеветите и лъжите по мой адрес ще бъдат разобличени, защото истината е като водата - тя винаги си проправя път.

Междувременно ще продължа да се боря срещу несправедливостта, мафията и корупцията в България. Ще продължа да работя за чиста и свята република, за модерна и просперираща държава, за солидарно и благоденстващо общество.

Бъдете здрави и разумни! Не се оставяйте някой да ви 'води за носа'. Нито от старите, нито от новите. Съдете по делата и не избирайте по-малкото зло. Избирайте доброто, дори наглед това да изглежда нерационално. Достатъчно "мотики" са 'настъпвани' в политическата история на България, като почти винаги причините са били рационални действия и наивно очакване за "Неволята".