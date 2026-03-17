Бивш US генерал забравил секретни карти на военната помощ за Украйна във влак

Бивш американски генерал, отговарял за военната помощ за Украйна, е оставил секретни карти във влак и е прекалил с алкохол, установила проверка в Пентагона, съобщи Kyiv Independent.

Това се случило по време на пътуване през 2024 г., като документите са били извън контрол за около 24 часа, преди да бъдат открити и върнати.

Става дума за генерал Антонио Агутo, който ръководел групата за сигурност и подкрепа на Украйна, базирана в Германия. Разследването на инспектор към Пентагона установява, че правилата за транспортиране на секретни материали не са били спазени.

Докладът посочва още, че по време на посещение в Киев генералът е прекалил с алкохола на официална вечеря, след което е паднал и е получил сътресение на мозъка. На следващия ден той е бил дезориентиран и в лошо състояние.

Разследването е започнало след анонимни сигнали и разглежда както загубата на секретните документи, така и поведението на генерала по време на службата му. Докладът заключава, че генералът е нарушил и правилата на Министерството на отбраната относно употребата на алкохол. В резултат са препоръчани дисциплинарни мерки, а случаят със загубените документи е предаден за допълнителна проверка. Агутo напуска поста си през август 2024 г., малко преди да се пенсионира.