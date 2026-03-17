Ергенка Санта Китана втрещи: Дадох 100 хиляди евро за 12 пластични операции

100 хиляди евро за 12 пластични операции брои Санта Китана, която предизвика фурор с участието си в тазгодишния сезон на "Ергенът".

"Не съм била жена с атрактивна визия. Даже напротив - бях абсолютно бледа, прозрачна за хората, невидима. Ходех всеки ден с един и същ черен анцуг, не се гримирах, нямах маникюр и прическа. Исках да бъда човекът в сянка, когото никой не забелязва", проговори пред "България Днес" екзотичната танцьорка Санта Китана, която е най-обсъжданата дама от любовното риалити.

Кристина Шидерова, както е истинското й име, не само привлича вниманието с екзотичната си визия, но и с откровеността, с която говори за трансформацията си. Професионална танцьорка и артистична натура има сериозен опит на сцената. Участвала е в "България търси талант" през 2016 г. със собствена танцова хореография и костюм, създаден лично от нея. Освен това е учила в Кралската консерватория в Испания, където започва и голямата й лична трансформация.

Ето как изглежда Санта Китана преди 12-те операции

Именно там се заражда интересът й към естетичните процедури. Първоначално започва с по-леки корекции като ботокс и хиалурон, но постепенно промените стават все по-сериозни.

"Усещането след пластична операция е много странно. Все едно ставаш нов човек. Не е само това, че харесваш новото си лице - просто започваш да се усещаш различно, сякаш мислиш на друга честота", споделя Китана.

Определят я като една от най-провокативните жени в риалити шоуто

Първата й операция е на 24 години, но след нея следват още интервенции. В рамките на няколко години танцьорката преминава през серия процедури, които напълно променят визията й. Част от тях са извършени в Румъния и Испания - при хирурзи, които работят с популярни личности от целия свят.

"Една от най-сериозните процедури, през които преминах, е лифтинг на околоочната зона. За нея лекарите използват техника, при която се поставят четири малки пирона в областта на главата, за да се фиксира новата позиция на тъканите и да се постигне желаният ефект", говори директно изкусителката.

Санта от дете мечтае да бъде на голямата сцена

Пътят към новия й външен вид не е бил никак лек. "Това беше процес, който струваше много пари и много болка. Но честно ти казвам - не съжалявам за нищо. Не бих върнала нито една операция назад", каза още пред вестника ергенката.

Освен пластичните операции Санта Китана преживява и тежък инцидент като тийнейджърка. След падане у дома тя разбива устата си в дървената рамка на леглото и губи три от предните си зъба.

"Спъвам се в килима, падам и си разбивам устата в рамката на леглото. Като се събудих, бях цялата в кръв и ми липсваха три предни зъба. Тъй като по това време все още нямах 18 години, лекарите не можеха веднага да поставят импланти. В продължение на години носих специална пластмасова шина, която имитира зъби и трябва да се сваля при всяко хранене", разкрива Шидерова.

Следват множество хирургични интервенции - операции на венците, премахване на киста, присаждане на кост и възстановяване на тъканите. Окончателното оформяне на усмивката й приключва едва няколко месеца преди участието й в "Ергенът".

Санта Китана не се притеснява да говори открито за миналото си. За нея промяната във външния вид е била не само естетична, но и емоционална. "Аз съм краен човек - и в емоциите, и в решенията си. Може би затова при мен промяната беше толкова драстична. Новото ми лице пасва повече на артистичния ми образ", завършва Санта.

Хвана натясно Филип Буков

Истински малък скандал се разигра между Санта Китана и актьора Филип Буков. Поводът - негов коментар в социалните мрежи, в който той си позволява да нарече танцьорката "таратайка".

Буков остана почти безмълвен пред пламенната танцьорка

Само седмица по-късно двамата се засичат съвсем случайно на летището във Варна, а Санта не пропуска възможността да поиска обяснение за епитета. По думите й актьорът останал почти безмълвен и дори леко притеснен от директния й подход. Пламенната танцьорка дори публикува видео в социалните мрежи, в което е седнала до Буков на летището и се шегува с цялата ситуация.

"Кажи сега какво мислиш за мен на хората, особено след като те изтормозих да вървиш с мен 20 минути, тъкмо си избърса сълзите", казва Санта с усмивка във видеото.

Китана не пропуска и да отбележи ироничния детайл, че срещата им се е случва точно в петък, 13-и. "Какъв късмет само", пошегува се момата.