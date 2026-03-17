В пъти по-високи отколкото в ЕС: Браншови организации искат мораториум върху поскъпването на продуктови такси

Мораториум върху увеличаването на размера на продуктовите такси. Това поискаха браншови организации от Министерството на околната среда и водите. Част от бизнеса настоява дори за намаляване на таксите до средните размери в Европейския съюз.

Оказва се, че българските производители и потребители плащат десетки пъти по-високи такси от европейските за рециклиране на електроуреди, батерии, опаковки.

Те се заплащат от производители, търговци и потребители на продукти, след употребата на които остават масово разпространени отпадъци. Такива продукти са опаковки, гуми, масла, батерии, акумулатори, електрическо и електронно оборудване, които подлежат на рециклиране и тази система се финансира от продуктовите такси. Според бизнеса обаче няма яснота как се формират тези такси и как се разходват. Затова заинтересованите браншови организации настояват за ясна методика, прозрачност и конкуренция в сектора, за да се гарантират съизмерими нива на таксите с тези в Европейския съюз.

От Асоциацията на производителите на домакински електроуреди настояха за намаляване с 10 пъти на таксите в България, за да се съпоставят и конкурират с европейските. Генералният секретар на организацията Габриела Чифличка припомни, че всъщност тези такси са включени и в крайните цени за потребителите и даде примери:

"Държавните продуктови такси в България са от три до девет пъти по-високи от средните разходи за електронно оборудване в ЕС. Българският потребител заплаща многократно по-големи разходи за управление на отпадъците от електрическо електронно оборудване, като домакински уреди, от останалите потребители в Европа".

От бизнеса настояха още за либерализиране на режима и издаване на разрешителни на нови организации по оползотворяване.

Оказва се, че в България се плащат и най-високите такси за електрическо и електронно оборудване в Европейския съюз. Но когато става дума за фотоволтаици, тук проблемът е не на компаниите, а и на потребителите, заяви Никола Газдов, председател на Асоциация за производство, съхранение и търговия с електроенергия:

"Продуктовите такси в България административно оскъпяват този евтин ток. МОСВ трябва да намали размера на продуктовите такси за фотоволтаици и батерии до средни нива за Европа", посочи Газдов и коментира следния парадокс:

"Плащаме по-високи продуктови такси, за да може някой да ги прибере за оборудване, което ще бъде изведено от експлоатация след 30 години и да изнесе това оборудване, ако излезе по-рано, за да го рециклира на 10-15 пъти по-ниска цена. Това е абсурдно и трябва да се промени".

Бизнесът очаква срещата с министъра на околната среда и водите Юлиян Попов утре, за да настоява за десетократно намаляване на продуктовите такси, които еднакво удрят и производителите, и потребителите.

"Ние настояваме за намаляване на държавната продуктова такса. Това може да стане веднага", посочи Габриела Чифличка.

На фона на инфлацията, която имаме, сами си налагаме изключително високи разходи", отбеляза Добри Митрев, председател на Българската стопанска камара.