В Световния ден на социалната работа вече е факт кампанията с национален и международен обхват „Семейство в действие“

Инициативата на най-големия доставчик на социални услуги в България – СОНИК СТАРТ – поставя фокус върху подкрепата на семейството, развитието на социалната отговорност и насърчаването на активното участие на хората в благополучието на техните семейства и на обществото.

Архитект на кампанията е доц. д-р Офелия Кънева – уважаван учен, филантроп и общественик, която посвещава своята експертиза на каузата за изграждане на по-силна, подкрепяща и устойчива семейна среда.

"Семейство в действие" цели да насърчи хората да бъдат активни фактори в хармонията на семейството, към което принадлежат, както и в развитието на обществото. Чрез психологическа подкрепа, обучения и практически дейности инициативата ще създава възможности за развитие на умения за общуване, взаимно разбиране и емоционална устойчивост. Очакваните резултати включват: насърчаване на съвместни семейни дейности, обучения и групи за подкрепа; подобряване на комуникацията в семейството чрез развитие на умения за диалог и активно слушане;

предоставяне на знания и практически инструменти за позитивно възпитание и емоционална регулация; улесняване на достъпа до психологическа подкрепа за деца и родители.

Множество партньорски организации – БАСР, Ротари клуб Карлово, "Фондация ОЗОН", СНЦ "Емпатия", "Фондация Милосърдие" и др., както и представители на бизнеса се включват в "Семейство в действие", за да изградят заедно алгоритъм за подкрепа на семействата.



