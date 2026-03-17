Кузман Илиев: Запрянов е изключителен позор за българската политическа класа (ВИДЕО)

Всички партии мълчат по темата за войната в Иран – не само големите. Ако не беше партия "България може", България можеше да е единствената страна в Европа, в която да няма протести. А ние направихме – и то два поредни. В много европейски държави темата за войната се коментира на фона на тежка икономическа криза и сериозно миграционно напрежение. В България хората нямат реален повод да се страхуват – категорично. Военният министър Запрянов е изключителен позор за българската политическа класа. Човек на години, с опит в отбраната – а това, което прави, е подигравка с българите. Очевидно става дума за въвличане на България в действия, които се представят като учения, но реално са участие във война. Всичко това буди сериозни въпроси. Това обяви пред Лили Маринкова в студио "ФАКТИ" и предаването "Разговор" Кузман Илиев, лидер на партия "България може".

"България не трябва да бъде въвличана – нито чрез страх, нито чрез преговори, нито чрез потенциални удари във войната в Иран. Политиците се опитват да внушат на хората страх, който не отговаря на реалността. Кой каза, че българите трябва да се страхуват? Това е скрита политика. В същото време виждаме как се вземат решения, които поставят страната в риск – включително разполагането на самолети и военна техника на летище "Васил Левски", сподели гостът.

"Ролята на американските самолети на летище "Васил Левски" не е тайна – всеки може да го види в портала "Flightradar". Самолетите излитат от българско летище, летят към Източното Средиземноморие, срещат се с други изтребители и се презареждат във въздуха. Това са факти, които се виждат в реално време – включително от обикновените граждани чрез приложенията на телефоните им. И затова съм изумен от наглостта, с която се обяснява, че няма проблем", каза още Кузман Илиев.

