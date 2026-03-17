  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +7
Пловдив: +4 / +6
Варна: +4 / +6
Сандански: +9 / +10
Русе: +5 / +8
Добрич: +4 / +4
Видин: +8 / +9
Плевен: +5 / +8
Велико Търново: +1 / +4
Смолян: -2 / +0
Кюстендил: +5 / +6
Стара Загора: +3 / +5

Кузман Илиев: Запрянов е изключителен позор за българската политическа класа (ВИДЕО)

  • Сподели в:
  • Viber
Кузман Илиев: Запрянов е изключителен позор за българската политическа класа (ВИДЕО)

Стопкадър/Факти.бг
A A+ A++ A

Всички партии мълчат по темата за войната в Иран – не само големите. Ако не беше партия "България може", България можеше да е единствената страна в Европа, в която да няма протести. А ние направихме – и то два поредни. В много европейски държави темата за войната се коментира на фона на тежка икономическа криза и сериозно миграционно напрежение. В България хората нямат реален повод да се страхуват – категорично. Военният министър Запрянов е изключителен позор за българската политическа класа. Човек на години, с опит в отбраната – а това, което прави, е подигравка с българите. Очевидно става дума за въвличане на България в действия, които се представят като учения, но реално са участие във война. Всичко това буди сериозни въпроси. Това обяви пред Лили Маринкова в студио "ФАКТИ" и предаването "Разговор" Кузман Илиев, лидер на партия "България може".

"България не трябва да бъде въвличана – нито чрез страх, нито чрез преговори, нито чрез потенциални удари във войната в Иран. Политиците се опитват да внушат на хората страх, който не отговаря на реалността. Кой каза, че българите трябва да се страхуват? Това е скрита политика. В същото време виждаме как се вземат решения, които поставят страната в риск – включително разполагането на самолети и военна техника на летище "Васил Левски", сподели гостът.

"Ролята на американските самолети на летище "Васил Левски" не е тайна – всеки може да го види в портала "Flightradar". Самолетите излитат от българско летище, летят към Източното Средиземноморие, срещат се с други изтребители и се презареждат във въздуха. Това са факти, които се виждат в реално време – включително от обикновените граждани чрез приложенията на телефоните им. И затова съм изумен от наглостта, с която се обяснява, че няма проблем", каза още Кузман Илиев.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


#Кузман Илиев

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Гледна точка
Последно от Гледна точка

Всички новини от Гледна точка »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?