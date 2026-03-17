Удължителният закон за бюджета мина на второ четене в комисия

На второ четене Комисията по бюджет и финанси прие удължителния закон за бюджета на страната.

Той предвижда, че допълнителните разходи и трансфери по държавния бюджет, произтичащи от влезли в сила актове на Народното събрание и на Министерския съвет за увеличение на заплати и социални плащания, могат да се финансират за сметка на наличности от предходната година с изключение на средствата на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.

Приемането му ще позволи на страната да работи в продължение на три месеца след 31 март.

Няколко бяха постъпилите предложения между първо и второ четене, като служебният министър на финансите Георги Клисурски призова да се върви в посока приемане на законопроекта в максимално близък вариант до това, което вносителят е предложил, за да не се утежнява състоянието на публичните финанси, пише БГНЕС.

По отношение на бюджета на общините, той съобщи, че финансовото министерство има готовност да предложи текстове, които са малко по-прецизни от предложените.