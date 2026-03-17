Рубио иска да се окаже натиск върху чуждестранните правителства "за бързи действия срещу Иран"

Американският държавен секретар Марко Рубио е отправил заповед към американските дипломати по целия свят да призоват чуждестранните правителства да "предприемат незабавни действия, за да ограничат способността на Иран и на терористичните групи, които са в съюз с него, да атакуват съответните страни и нашите граждани“ според ABC News, предаде ИА Фокус.



Според американската телевизия, заповедта на Рубио е била дадена на фона на "повишен риск от атака“ от страна на Иран и неговите "сателити“.



Според ABC, заповедта на ръководителя на Държавния департамент е била отправена към всички дипломатически и консулски мисии в понеделник, като част от "искане за действие“ с обозначението "Повишена загриженост относно дейността на IRGC“ ( Революционната гвардия).



Директивата на Рубио изисква дипломатите да предадат съобщението — което се определя като чувствително, но не и секретно — "на най-високото подходящо ниво“ до 20 март.



Директивата на Рубио към дипломатите не съдържа подробно описание на това, което той нарича повишен риск от атака от страна на Иран или неговите сателити, но подчертава, че комбиниран подход е най-добрата стратегия за неутрализиране на заплахата.



"Смятаме, че иранският режим е по-чувствителен към колективни действия, отколкото към едностранни, и че съвместният натиск има по-голям шанс да предизвика промяна в поведението на режима, отколкото едностранните действия сами по себе си. Трябва да действаме сега, когато международното внимание е насочено към нас, за да сложим край на иранската кампания на тероризъм в Близкия изток и по света. Не пропускайте тази решаваща възможност".



Съобщението на Рубио включва също инструкции към дипломатите да предадат и други послания, включително напомняне за дългогодишните усилия на иранския режим да дестабилизира Близкия изток и отвъд него чрез подкрепата си за групировки като "Хизбула", ХАМАС и иракските милиции, както и целите на операция "Epic Fury“ — които, както се посочва, са "неутрализиране на ядрената програма на Иран, унищожаването на програмата му за балистични ракети, разбиването на мрежите от негови представители и намаляването на военноморските му възможности“.



"По преценка на посолството, усилията за прокарване на тази политика трябва да бъдат координирани с израелските дипломатически колеги“, се посочва в телеграмата, като се добавя, че точките за обсъждане "не трябва да бъдат пренебрегвани“.