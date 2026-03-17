Божидар Божанов: От ПП наложиха вето за включване на Божанков в общите ни листи

"Казусът "Явор Божанков" е интересен и важен. Листите трябва да са инструмент, с който привличаш доверие. Затова до последния момент настоявахме да бъде част от тях. За съжаление, колегите от ПП на практика наложиха вето".

Това обясни пред БНР Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България", част от коалицията ПП-ДБ.

"Бяхме изправени пред ситуация, в която или да няма листа в съответния избирателен район, или тя да е без Явор Божанков. Ние предпочетохме по-разумния вариант в тази дилема, но това по-скоро е в ущърб на избирателите".

Съпредседателят на "Да, България" благодари на Явор Божанков за конструктивната позиция.

"Въпреки тази динамика той заяви, че ще подкрепя коалицията".

Самият Божидар Божанов е поставен на пето място в 23 МИР в София.

"На всички избори съм бил благодарен на избирателите, които с гласуване с преференции са ме слагали в челото на листата. Това не просто показва подкрепа и доверие, а кара всеки политик да усеща една отговорност. Затова за мен няма значение на кое място съм.

Позицията на нашия Национален съвет беше да оставим този въпрос с партийните квоти и да опитаме да подредим листите по възможно най-убедителния начин с оглед на качествата на кандидатите. Това беше отказано от нашите партньори и води до съответните аномалии".

Силните кандидати на "Да, България" са на избираеми места, смята той.

"Петото място в 23 МИР също е избираемо. Тези хора ще си заслужат местата и с преференции".

В листите има млади лица, има хора от протеста, посочи Божанов в предаването "12+3".

"В тези на "Да, България" е Анна Бодакова. Колегите от ПП привлякоха Велислав Величков. Той е на второ място в 24 МИР. И при тях има хора, които бяха говорители на протеста".

В тази кампания имаме три стълба, разказа съпредседател на "Да, България".

"Единият е върховенството на закона и борбата с корупцията. Няма да има никакво отстъпление от това.

Другото е векторът със силна Европа. България трябва не просто да бъде консуматор на европейска сигурност и пазар, но и да допринесе с предложения за реформи в ЕС.

Третото е конкурентността на икономиката, включително чрез иновации и дигитализация".

По всичко изглежда, че правителството прави правилните неща, за да има честни избори, посочи още той.