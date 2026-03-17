Доброволци спасиха бедстващи овце от дълбока пропаст

Близо 20 доброволци и професионални алпинисти проведоха мащабна спасителна акция край кърджалийското село Широко поле, за да извадят две овце и едно новородено агне от скална пропаст с дълбочина до 400 метра. Операцията продължи няколко часа и завърши успешно, като животните са в добро състояние, съобщава БГНЕС.



Бягство от куче завършва в капан

Инцидентът се случва преди повече от два месеца в района на средновековната крепост "Моняк". Подплашени от куче, двете овце пропадат в изключително стръмна пропаст и остават блокирани на тясна скална площадка. Собственикът незабавно подава сигнал на телефон 112, след което на място са изпратени два спасителни екипа на пожарната.

Първоначалният оглед на терена показва, че спускането на хора без специализирана алпийска техника крие огромен риск. При втория опит за намеса животните се изплашват допълнително от хората и започват да се лутат хаотично по скалите. Спасителите предлагат овцете да бъдат упоени, за да бъдат извадени безопасно, но собственикът категорично отказва, тъй като едното животно е бременно.

Новородено агне в сурови условия

Животните прекарват над 60 дни в пълна изолация, изложени на суровите зимни условия и без възможност сами да намерят изход от скалния капан. Въпреки екстремната ситуация, преди броени седмици бременната овца ражда малко агънце директно на скалната площадка в пропастта.



Намесата на доброволците

След като става ясно, че държавните институции не разполагат с нужната екипировка и експертиза за подобна безпрецедентна акция, инициативата преминава в ръцете на гражданския сектор. Екип от Спасителния център за диви животни към организацията "Зелени Балкани" в Стара Загора, заедно с ветеринарни специалисти, поема координацията на операцията.

Специалистите, оборудвани с професионална алпийска екипировка, се спускат на повече от 170 метра дълбочина по отвесните скали. Те успяват да достигнат до блокираните животни, да ги обезопасят и да ги изтеглят невредими на повърхността.