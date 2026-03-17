Чия, шопски хайвер и бананови палачинки - нов модел на хранене в детските градини в София

Опитахме се да обменим идеи, за да създадем първи цялостен модел за това как да се хранят децата в детската градина: от доставката на продуктите до това къде се приготвя храната, през това как да научим децата да използват и опитват различни хранителни продукти и да експериментират с храненето, като включват повече плодове и зеленчуци. Смятаме да направим и малки градинки в първия пилотен район, в който децата да виждат как пораства храната. Така биха имали по-голям интерес и в това да я опитат. Първият район, в който това ще бъде приложено, е "Слатина". Той е доста разнообразен от гледна точка на население. Смятаме, че това е място, на което можем да измерим резултатите от това, което ще правим, и да предложим този опит и на други общини в страната. Това каза на брифинг заместник-кметът на Столичната община с ресор "Образование, спорт и младежки дейности" Десислава Желязкова.

"Трябва да възпитаме този начин на хранене. В началото трябва да се постави в детската градина. Това би дало добър пример и на родителите. Ще търсим не само учене от родителите към децата, а и обратното", добави тя.

И обясни как точно ще работи идеята на практика: "В "Слатина" ще има кухня-майка, която ще обслужва детските градини в района. Тя ще е към детска градина. Не търсим частна услуга. Просто механизмът е малко по-различен, с повече техника, която ще им помага да подготвят храната, с по-малко персонал и с по-малко използвана електроенергия. Ще им помогнем с това тази храна да достига до детските градина в определени часове".

"В момента менютата в детските градини се правят от медицинските сестри или домакина, които нямат необходимите знания, за да могат дори от рецептурник да комбинират правилно така, че на седмична база да излезе необходимото количество витамини, протеини и минерали за дете. Родителите ще имат предвидимост, ще имат седмичното меню", коментира тя.

"Надяваме се да влезе в сила от новата учебна година, която започва през септември. Много ми се иска качеството на продуктите да се повиши, както и начина, по който храната се предоставя на децата. Първото нещо, което понякога ги отблъсква от иначе вкусни и полезни неща, е техният вид. През това, ще работим съвместно с организациите, за да започнем да създаваме и навици, включително в детската градина. Тоест, на децата не винаги да им се сервира и отсервира, а да участват в процеса. Да могат да кажат колко иска да им се сипе. Тоест, изцяло нов модел на предоставяне на храната и култура на хранене", коментира още Желязкова.

Ето и някои от храните, които са част от менюто:

Таратор;

Кексчета от грис и канела с мус от ябълки и чия (без захар);

Палачинки от банан с пълнозърнесто брашно (без захар);

Филия с шопски хайвер;

Топла овесена каша с прясно мляко, ленено семе, ябълково пюре и боровинки (без захар).