Борисов похвали листите на Радев и обяви: "Цветанов ни липсва в партията"

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви план за създаване на нова партийна длъжност, която да бъде изпълнявана съвместно от кметовете на Бургас и Стара Загора Димитър Николов и Живко Тодоров. Идеята беше представена по време на живо излъчване във Facebook, в което тримата обсъдиха подготовката за предстоящите парламентарни избори и ролята на партията в следващия политически цикъл.

По думите на Борисов новата функция трябва да компенсира липсата на дългогодишния организационен двигател на ГЕРБ Цветан Цветанов. "За хубаво или за лошо, но Цветанов ни липсва в партията като човек, който ежедневно се занимаваше с нея", заяви той, като уточни, че предложението ще бъде формализирано на партийния конгрес, насрочен за 22 март.

В същото време стана ясно, че ГЕРБ няма да включва действащи кметове в кандидатските си листи за изборите. Решението идва след практиката от предходния вот в края на 2024 г., когато Николов и Тодоров участваха, спечелиха мандати, но не ги заеха, а останаха на местните си постове. Сега двамата обясниха, че предпочитат да се съсредоточат върху управлението на своите градове.

"Кметовете са нужни по местата си", подчерта Борисов, като по този начин отхвърли спекулациите, че отсъствието им от листите е знак за вътрешнопартийно напрежение или дистанциране от ръководството.

Одобрение за листите на Радев

Разговорът засегна и появата на новия политически играч "Прогресивна България" на бившия президент Румен Радев. Борисов коментира кандидатските листи на формацията с необичайно умерен тон: "Почти половината от тях ги познаваме добре, работили сме добре с тях. Така че да видим. Аз съм убеден, че мобилизирани ще дадем добър резултат и ще гарантираме стабилно управление след това".

Изказването му идва на фона на социологически данни, които дават сериозна преднина на новата коалиция, както и на заявките ѝ, че няма да търси коалиция с ГЕРБ и ДПС.

В този контекст коментарът на Борисов поражда въпроси за възможни бъдещи политически конфигурации след изборите, въпреки официално декларираните линии на разграничение.

Темата за отношенията между политическите сили беше допълнително развита от Живко Тодоров, който призова за намаляване на напрежението в политическия диалог. "Естествено е, особено на празник, да си говорим, да вървим заедно, да обсъждаме теми", каза той.



Повод за този коментар стана появата му заедно с Румен Радев на 3 март в Стара Загора - събитие, което породи спекулации за политическа близост. Борисов отхвърли подобни интерпретации с аргумента, че това е нормално поведение. "Аз не знам кое е по-нормално - като дойде президент на празника на един град, кметът да е с него. Това е нормално, цивилизовано", заяви той.

Лидерът на ГЕРБ също подчерта, че политическото съперничество не трябва да се превръща в лична вражда. "Ние сме опоненти, не сме врагове. Не сме влезли в политиката, за да се мразим", каза Борисов.

Паралелно с това Тодоров постави акцент върху необходимостта от по-ясна управленска програма, която да гарантира развитие на регионите. По думите му в момента ресурсите се концентрират прекомерно в столицата, а местните власти се нуждаят от по-сериозна подкрепа.

Така на фона на предизборната кампания ГЕРБ очертава двоен подход - организационно преструктуриране вътре в партията и по-умерен тон към новите политически конкуренти, което може да се окаже ключово за бъдещите управленски сценарии след вота.